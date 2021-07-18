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«Квартал 95» может развалиться по вине Зеленского

  /   Обновлено: 18 июля 2021 16:54
Политика
«Квартал 95» может развалиться по вине Зеленского
youtube.com  /  Студия Квартал 95 Online

Киев, 18 июля. Любимое детище президента Украины Владимира Зеленского творческий коллектив «Квартала 95» может развалиться. Аналитики предсказали темные времена для украинской компании.

Новые нормы закона о государственном языке Украины привели к тому, что все концерты, телешоу, культурные и развлекательные программы должны проходить исключительно на мове. Эксперты задаются вопросом, что же будет с командой «Квартала 95», ведь не все могут пойти в президенты.

Комики ставили миниатюры и репризы на украинском языке. Однако вся суть выступлений сводилась к насмешке над мовой. Зрителей не перегружали и вставляли в целый концерт одну или две репризы на украинском. Юмор закончился, остался лишь государственный язык, пишет kp.ru.

«Квартал 95» всегда выполняет требования действующего законодательства Украины. Новые нормы вступили в силу с 16 июля. Правила допускают русский язык только в песнях и фонограммах, когда это «оправдано творческим замыслом».

«Звезда «Квартала», признаемся, и без того сильно раздутая, вскоре бесславно погаснет», — рассуждают эксперты.

Зеленский породил компанию, и убьет ее, отмечают аналитики. Новое законодательство оставит от «Квартала» лишь ролики в Сети.

Бывший депутат Рады Евгений Мураев ранее предрек развал Украины. Экс-парламентарий уверен, что это произойдет, если осенью кризис выльется в массовые уличные протесты.

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украина зеленский квартал-95
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