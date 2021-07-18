«Квартал 95» может развалиться по вине Зеленского

Киев, 18 июля. Любимое детище президента Украины Владимира Зеленского творческий коллектив «Квартала 95» может развалиться. Аналитики предсказали темные времена для украинской компании.

Новые нормы закона о государственном языке Украины привели к тому, что все концерты, телешоу, культурные и развлекательные программы должны проходить исключительно на мове. Эксперты задаются вопросом, что же будет с командой «Квартала 95», ведь не все могут пойти в президенты.

Комики ставили миниатюры и репризы на украинском языке. Однако вся суть выступлений сводилась к насмешке над мовой. Зрителей не перегружали и вставляли в целый концерт одну или две репризы на украинском. Юмор закончился, остался лишь государственный язык, пишет kp.ru.

«Квартал 95» всегда выполняет требования действующего законодательства Украины. Новые нормы вступили в силу с 16 июля. Правила допускают русский язык только в песнях и фонограммах, когда это «оправдано творческим замыслом».

«Звезда «Квартала», признаемся, и без того сильно раздутая, вскоре бесславно погаснет», — рассуждают эксперты.

Зеленский породил компанию, и убьет ее, отмечают аналитики. Новое законодательство оставит от «Квартала» лишь ролики в Сети.

Бывший депутат Рады Евгений Мураев ранее предрек развал Украины. Экс-парламентарий уверен, что это произойдет, если осенью кризис выльется в массовые уличные протесты.