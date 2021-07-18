Ученые из США назвали лекарства, которые снижают риск смерти от коронавируса

Сан-Диего, 18 июля. Прием статинов сокращает риск смерти от коронавируса на 41%. Об этом сообщили специалисты из Медицинской школой Сан-Диего Калифорнийского университета.

Статины часто назначаются пациентам для понижения уровня холестерина. Исследователи из США изучили данные из реестра сердечно-сосудистых заболеваний Американской кардиологической ассоциации COVID-19 и применили ранее полученные результаты к 10 541 пациенту с коронавирусом. В результате удалось установить, что максимальная польза статинов отмечается у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким кровяным давлением.

Регулярный прием препаратов до госпитализации на 50% снижал риск осложнений во время болезни. Итоги исследования опубликованы в PLOS ONE и дополняют информацию о предыдущих работах, проведенных Калифорнийским университетом в Сан-Диего в 2020 году.

Ранее диетолог рассказал о завтраке, который может привести к снижению уровня холестерина. По словам эксперта, лучше всего начинать день с овсяной каши.