Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 17:52
17:52
Политика
Украинский депутат рассказал, почему Киев проиграл в борьбе с «Северным потоком — 2»
17:52
Экономика
Повысить пенсии россиян предложили за счет введения налога на добычу ископаемых
17:52
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом дочь Заворотнюк рассказала о своем самочувствии
17:51
Общество
Российские врачи объяснили причину боли в плече после вакцинации
17:50
Происшествия
Пропавшую в Петербурге школьницу в розовой футболке нашли на Лиговском проспекте
17:50
Видео
Москвичка сделала тату с QR-кодом для походов в рестораны
17:49
Весь мир
Суданский эксперт предложил изучить разработки российских институтов по плотине Хидасэ
17:48
Общество
Блогер рассказал о плюсах отдыха в Геленджике для туристов с детьми
17:45
Политика
Меркель призвала быстрее реализовывать политику по борьбе с изменением климата
17:42
Общество
В Дагестане завершаются съемки фильма с Даниилом Страховым и Екатериной Гусевой
Все новости

«Бессмысленное и нелепое»: Косачев оценил предложение СБУ вызвать Шойгу в Мариуполь

  /   Обновлено: 18 июля 2021 17:14
Политика
«Бессмысленное и нелепое»: Косачев оценил предложение СБУ вызвать Шойгу в Мариуполь
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 июля. Инициатива СБУ вызвать министра обороны РФ Сергея Шойгу в Мариуполь является бессмысленной и нелепой, уверен вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Сенатор прокомментировал решение Службы безопасности Украины (СБУ) вызвать главу российского ведомства на следственные действия. Косачев рассказал об истинных мотивах поступка украинского органа.

«Это бессмысленное и нелепое решение СБУ произведено на свет в расчете исключительно на то, что оно вызовет комментарии и напомнит о существовании самой СБУ», — отметил вице-спикер Совфеда в беседе с РИА Новости.

Ранее действия службы оценил крымский политолог Владимир Джаралла. Он высмеял инцидент, назвал его глупостью и отметил, что в вопросе Украины логика бессильна.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Бессмысленное и нелепое»: Косачев оценил предложение СБУ вызвать Шойгу в Мариуполь
украина косачев шойгу сбу
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru