«Бессмысленное и нелепое»: Косачев оценил предложение СБУ вызвать Шойгу в Мариуполь

Москва, 18 июля. Инициатива СБУ вызвать министра обороны РФ Сергея Шойгу в Мариуполь является бессмысленной и нелепой, уверен вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Сенатор прокомментировал решение Службы безопасности Украины (СБУ) вызвать главу российского ведомства на следственные действия. Косачев рассказал об истинных мотивах поступка украинского органа.
«Это бессмысленное и нелепое решение СБУ произведено на свет в расчете исключительно на то, что оно вызовет комментарии и напомнит о существовании самой СБУ», — отметил вице-спикер Совфеда в беседе с РИА Новости.
Ранее действия службы оценил крымский политолог Владимир Джаралла. Он высмеял инцидент, назвал его глупостью и отметил, что в вопросе Украины логика бессильна.