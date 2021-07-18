«Бессмысленное и нелепое»: Косачев оценил предложение СБУ вызвать Шойгу в Мариуполь

Москва, 18 июля. Инициатива СБУ вызвать министра обороны РФ Сергея Шойгу в Мариуполь является бессмысленной и нелепой, уверен вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Сенатор прокомментировал решение Службы безопасности Украины (СБУ) вызвать главу российского ведомства на следственные действия. Косачев рассказал об истинных мотивах поступка украинского органа.

«Это бессмысленное и нелепое решение СБУ произведено на свет в расчете исключительно на то, что оно вызовет комментарии и напомнит о существовании самой СБУ», — отметил вице-спикер Совфеда в беседе с РИА Новости.