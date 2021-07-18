Турция раскритиковала решение суда ЕС о запрете на ношение платка мусульманками

Анкара, 18 июля. Турция подвергла критике постановление Люксембургского суда ЕС, которое позволяет организациям запрещать сотрудницам носить платки, если это необходимо для представления нейтрального образа по отношению к клиентам.

Турецкий МИД заявил, что подобное решение является признаком растущей исламофобии в Европе и явным нарушением религиозных свобод мусульманских женщин, подвергающихся дискриминации по религиозной принадлежности.

Turkey slams EU court on hijab ban as violation of freedoms

The West MUST ban Niqab/hijab that dehumanizes women

An Imam in France said"women are like candies,if you wanted a piece of candy,would you choose an unwrapped piece or one that came in a wrapper?https://t.co/bpuUeEYHkA — FNS Saif (@fnsalsaif) July 18, 2021

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреддин Алтун осудил судебное постановление, назвав его «попыткой узаконить расизм».

Вопрос о ношении хиджаба, традиционного женского платка, покрывающего голову и плечи, уже долгие годы вызывает острые разногласия в Европе, так как многие считают его свидетельством нежелания мусульман интегрироваться в местную культуру.

Анкара, в свою очередь, неоднократно обвиняла европейские страны в неэффективности их мер по предотвращению дискриминации мусульман. При этом администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая ранее позиционировалась как сторонник светского и демократического подхода, в последние годы подвергается критике со стороны Запада за усиливающуюся исламизацию политики и рост религиозной нетерпимости в отношении иных конфессий. В частности, в 2020 году Соединенные Штаты, Греция, Россия и лидеры христианских сообществ мира выразили озабоченность в связи с решением турецкого правительства превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Также критику в отношении Анкары вызвало решение Эрдогана о выходе из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин — этот документ также известен как Стамбульская конвенция. Турецкое руководство посчитало положения документа «нарушающими культурно-религиозные ценности и обычаи страны» и заявило, что для защиты прав женщин в турецком обществе есть достаточно правовых и социальных норм.

People scuffle with police during a protest against Turkey's withdrawal from the Istanbul Convention, a treaty designed to prevent and prosecute violence against women and domestic abuse, in Istanbul. More photos of the week: https://t.co/1w6izC0nCa ???? @bektasumit pic.twitter.com/IOFPE4soPU — Reuters Pictures (@reuterspictures) July 11, 2021

Тем не менее в стране наблюдается крайне высокий уровень преступности в отношении женщин, которые становятся жертвами нападений, сексуального и бытового насилия. Нередко потерпевшими становятся туристки и иностранки, вышедшие замуж за турецких граждан, которые впоследствии зачастую освобождаются от уголовной ответственности. За последние годы в Республике произошел ряд резонансных преступлений, жертвами которых стали гражданки России и Украины.

İstanbul'da Rus kadına otel odasında günlerce işkence edildi. Rus kadın, "İlk gün beni 5 saat boyunca tokatladı. Yüzümden akan kanlar eline bulaşınca yalıyor, 'Tadı ne güzel' diyordu." dedi. Otteva Elvira'ya günlerce işkence eden failin ismi ALP MUTLU. pic.twitter.com/B6cIZE4qQC — Şule Çet Dayanışma Platformu (@suleicinadalet) March 24, 2021

По данным из открытых источников, всего в 2020 году в Турции было убито около 300 женщин, а жертвами насилия стали более 800.

Примечательно, что турецкое руководство пообещало начать работу над документом, призванным заменить Стамбульскую конвенцию. Однако никакой информации о подвижках в этом направлении пока не поступало.