Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 17:52
17:52
Экономика
Повысить пенсии россиян предложили за счет введения налога на добычу ископаемых
17:52
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом дочь Заворотнюк рассказала о своем самочувствии
17:51
Общество
Российские врачи объяснили причину боли в плече после вакцинации
17:50
Происшествия
Пропавшую в Петербурге школьницу в розовой футболке нашли на Лиговском проспекте
17:50
Видео
Москвичка сделала тату с QR-кодом для походов в рестораны
17:49
Весь мир
Суданский эксперт предложил изучить разработки российских институтов по плотине Хидасэ
17:48
Общество
Блогер рассказал о плюсах отдыха в Геленджике для туристов с детьми
17:45
Политика
Меркель призвала быстрее реализовывать политику по борьбе с изменением климата
17:42
Общество
В Дагестане завершаются съемки фильма с Даниилом Страховым и Екатериной Гусевой
17:40
Политика
Подписчики TikTok-звезды возненавидели ее за разговор с Трампом
Все новости

Турция раскритиковала решение суда ЕС о запрете на ношение платка мусульманками
Весь мир
Турция раскритиковала решение суда ЕС о запрете на ношение платка мусульманками
wikipedia.org  /  Magnus Manske / CC BY-SA 2.0

Анкара, 18 июля. Турция подвергла критике постановление Люксембургского суда ЕС, которое позволяет организациям запрещать сотрудницам носить платки, если это необходимо для представления нейтрального образа по отношению к клиентам.

Турецкий МИД заявил, что подобное решение является признаком растущей исламофобии в Европе и явным нарушением религиозных свобод мусульманских женщин, подвергающихся дискриминации по религиозной принадлежности.

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреддин Алтун осудил судебное постановление, назвав его «попыткой узаконить расизм».

Вопрос о ношении хиджаба, традиционного женского платка, покрывающего голову и плечи, уже долгие годы вызывает острые разногласия в Европе, так как многие считают его свидетельством нежелания мусульман интегрироваться в местную культуру.

Анкара, в свою очередь, неоднократно обвиняла европейские страны в неэффективности их мер по предотвращению дискриминации мусульман. При этом администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая ранее позиционировалась как сторонник светского и демократического подхода, в последние годы подвергается критике со стороны Запада за усиливающуюся исламизацию политики и рост религиозной нетерпимости в отношении иных конфессий. В частности, в 2020 году Соединенные Штаты, Греция, Россия и лидеры христианских сообществ мира выразили озабоченность в связи с решением турецкого правительства превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Также критику в отношении Анкары вызвало решение Эрдогана о выходе из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин — этот документ также известен как Стамбульская конвенция. Турецкое руководство посчитало положения документа «нарушающими культурно-религиозные ценности и обычаи страны» и заявило, что для защиты прав женщин в турецком обществе есть достаточно правовых и социальных норм.

Тем не менее в стране наблюдается крайне высокий уровень преступности в отношении женщин, которые становятся жертвами нападений, сексуального и бытового насилия. Нередко потерпевшими становятся туристки и иностранки, вышедшие замуж за турецких граждан, которые впоследствии зачастую освобождаются от уголовной ответственности. За последние годы в Республике произошел ряд резонансных преступлений, жертвами которых стали гражданки России и Украины.

По данным из открытых источников, всего в 2020 году в Турции было убито около 300 женщин, а жертвами насилия стали более 800.

Примечательно, что турецкое руководство пообещало начать работу над документом, призванным заменить Стамбульскую конвенцию. Однако никакой информации о подвижках в этом направлении пока не поступало.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Турция раскритиковала решение суда ЕС о запрете на ношение платка мусульманками
турция европа стамбульская конвенция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru