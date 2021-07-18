Москва, 18 июля. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей призвал россиян не забывать о героических поступках соотечественников, подобных тому, что совершила Дарья Агупова.

Жительница Свердловской области бросилась на помощь матери с ребенком, которые тонули в пруду. Спасая пострадавших, девушка повредила ногу. Ей диагностировали серьезный открытый перелом. Позже она скончалась в больнице.

«Это сильный поступок, он безусловно должен быть замечен государством, должен быть замечен сообществом. У нас есть возможности этих людей награждать. Самое главное, чтобы журналисты включались в такие дела, придавали их огласке», — сказал Шугалей в комментарии для iReactor.

По его словам, такие люди должны становиться примером для подражания, что позволит прививать населению героизм, уверен Шугалей. В связи с этим он также призвал пересмотреть школьную программу, которой следует не только обучать, но и воспитывать подрастающее поколение.

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