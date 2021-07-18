Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 17:52
17:52
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом дочь Заворотнюк рассказала о своем самочувствии
17:51
Общество
Российские врачи объяснили причину боли в плече после вакцинации
17:50
Происшествия
Пропавшую в Петербурге школьницу в розовой футболке нашли на Лиговском проспекте
17:50
Видео
Москвичка сделала тату с QR-кодом для походов в рестораны
17:49
Весь мир
Суданский эксперт предложил изучить разработки российских институтов по плотине Хидасэ
17:48
Общество
Блогер рассказал о плюсах отдыха в Геленджике для туристов с детьми
17:45
Политика
Меркель призвала быстрее реализовывать политику по борьбе с изменением климата
17:42
Общество
В Дагестане завершаются съемки фильма с Даниилом Страховым и Екатериной Гусевой
17:40
Политика
Подписчики TikTok-звезды возненавидели ее за разговор с Трампом
17:38
Видео
Меркель посетила зону бедствия ФРГ. События дня
Все новости

Ученые из США сняли на видео осьминога, который прячется от людей
Наука
Ученые из США сняли на видео осьминога, который прячется от людей
Prt Scr youtube.com  /  News Wire Live

Вашингтон, 18 июля. Ученые из американского Института океанологии Шмидта опубликовали видео с необычным осьминогом, который живет в глубинах океана.

Осьминога удалось заснять с помощью специального аппарата. По причине того, что он проживает глубоко под водой, его не удавалось рассмотреть даже аквалангистам.

Специалисты прозвали его «стеклянным», так как в основном этот морской житель является прозрачным. Исследователи отмечают, что осьминог имеет уникальную внешность, которая больше ни у кого не встречается.

Ученые объяснили, что он достигает полметра в длину, а также имеет 11-сантиметровую мантию. О его жизни практически ничего не известно, так как этот вид еще малоизучен.

Житель США ранее поймал золотую рыбу рекордных размеров. Вес добычи составил 1,6 килограмма.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Ученые из США сняли на видео осьминога, который прячется от людей
глубина видеозапись осьминог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru