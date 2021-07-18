Ученые из США сняли на видео осьминога, который прячется от людей

Вашингтон, 18 июля. Ученые из американского Института океанологии Шмидта опубликовали видео с необычным осьминогом, который живет в глубинах океана.

Осьминога удалось заснять с помощью специального аппарата. По причине того, что он проживает глубоко под водой, его не удавалось рассмотреть даже аквалангистам.

Специалисты прозвали его «стеклянным», так как в основном этот морской житель является прозрачным. Исследователи отмечают, что осьминог имеет уникальную внешность, которая больше ни у кого не встречается.

Ученые объяснили, что он достигает полметра в длину, а также имеет 11-сантиметровую мантию. О его жизни практически ничего не известно, так как этот вид еще малоизучен.

Житель США ранее поймал золотую рыбу рекордных размеров. Вес добычи составил 1,6 килограмма.