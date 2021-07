Запад поддержал Ариэля Анри на посту премьера Гаити

Порт-о-Пренс, 18 июля. Организация Объединенных Наций (ООН), Организация Американских Государств (ОАГ), Европейский Союз (ЕС), а также группа из шести послов разных стран выразили поддержку политику Ариэлю Анри в качестве премьер-министра Гаити. Чиновник был назначен на этот пост за два дня до убийства Жовенеля Моиза.

В коллективном заявлении международных организаций говорится, что Анри должен сформировать «консенсунсное и инклюзивное» правительство на Гаити, которое, в свою очередь, сможет организовать выборы на должность президента и в законодательные органы.

Член левоцентристской социал-демократической партии «Патриотическое единство» (INITE) и нейрохирург по образованию Ариэль Анри является главным соперником нынешнего исполняющего обязанности премьер-министра Клода Жозефа. Президент в одном из последних указов за два дня до смерти назначил его новым главой исполнительной власти и представил кандидатуру для утверждения парламентом страны. Однако из-за убийства процедура не была завершена, потому что Генри не прошел присягу.

#Haiti | President Jovenel Moïse appointed Dr. Ariel Henry as the country's Prime Minister on Monday, the sixth to hold the post since the beginning of his governmental mandate in 2017.https://t.co/DUxSRdi8An