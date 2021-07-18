Запад поддержал Ариэля Анри на посту премьера Гаити

Порт-о-Пренс, 18 июля. Организация Объединенных Наций (ООН), Организация Американских Государств (ОАГ), Европейский Союз (ЕС), а также группа из шести послов разных стран выразили поддержку политику Ариэлю Анри в качестве премьер-министра Гаити. Чиновник был назначен на этот пост за два дня до убийства Жовенеля Моиза.

Haití: ONU, OEA y UE dieron su apoyo a Ariel Henry e instaron a un Gobierno de consenso https://t.co/aYHKZsQvEX pic.twitter.com/SG0ka8imZx — FRANCE 24 Español (@France24_es) July 18, 2021

В коллективном заявлении международных организаций говорится, что Анри должен сформировать «консенсунсное и инклюзивное» правительство на Гаити, которое, в свою очередь, сможет организовать выборы на должность президента и в законодательные органы.

«В то время как Гаити сталкивается с серьезными опасностями, члены группы выражают желание, чтобы все субъекты страны полностью поддерживали власти в проведении свободных и заслуживающих доверия законодательных и президентских выборов. Необходимо обеспечить, чтобы каждый гражданин пользовался адекватными государственными услугами», — говорится в тексте документа.

Последний указ

Член левоцентристской социал-демократической партии «Патриотическое единство» (INITE) и нейрохирург по образованию Ариэль Анри является главным соперником нынешнего исполняющего обязанности премьер-министра Клода Жозефа. Президент в одном из последних указов за два дня до смерти назначил его новым главой исполнительной власти и представил кандидатуру для утверждения парламентом страны. Однако из-за убийства процедура не была завершена, потому что Генри не прошел присягу.

#Haiti | President Jovenel Moïse appointed Dr. Ariel Henry as the country's Prime Minister on Monday, the sixth to hold the post since the beginning of his governmental mandate in 2017.https://t.co/DUxSRdi8An — teleSUR English (@telesurenglish) July 7, 2021

При этом ранее ООН признавало именно Жозефа премьер-министром страны до президентских выборов. Анри, комментируя ситуацию, сказал, что не считает его законно избранным на эту должность и что ему следует вернуться к роли министра иностранных дел, которую он исполнял ранее.

Убийство президента

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили 7 июля. Группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию в Порт-о-Пренсе и расстреляла главу государства и его жену.

Позже были задержали 19 человек, подозреваемых в участии в убийстве Моиза, из них 17 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения. По версии правоохранителей, всего в операции было задействовано 28 человек, остальных разыскивают.

Global Look Press / Dal Pozzolo/Spaziani

Большая часть группы была арестована после столкновения, произошедшего недалеко от места преступления. Разгневанные жители помогли полиции найти преступников, некоторые из них прятались в кустах рядом с резиденцией главы страны. Большинство задержанных оказались отставными военными колумбийской армии.