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Запад поддержал Ариэля Анри на посту премьера Гаити
Весь мир
Запад поддержал Ариэля Анри на посту премьера Гаити
Prt Scr twitter.com  /  @ArielHenryPM

Порт-о-Пренс, 18 июля. Организация Объединенных Наций (ООН), Организация Американских Государств (ОАГ), Европейский Союз (ЕС), а также группа из шести послов разных стран выразили поддержку политику Ариэлю Анри в качестве премьер-министра Гаити. Чиновник был назначен на этот пост за два дня до убийства Жовенеля Моиза.

В коллективном заявлении международных организаций говорится, что Анри должен сформировать «консенсунсное и инклюзивное» правительство на Гаити, которое, в свою очередь, сможет организовать выборы на должность президента и в законодательные органы.

«В то время как Гаити сталкивается с серьезными опасностями, члены группы выражают желание, чтобы все субъекты страны полностью поддерживали власти в проведении свободных и заслуживающих доверия законодательных и президентских выборов. Необходимо обеспечить, чтобы каждый гражданин пользовался адекватными государственными услугами», — говорится в тексте документа.

Последний указ

Член левоцентристской социал-демократической партии «Патриотическое единство» (INITE) и нейрохирург по образованию Ариэль Анри является главным соперником нынешнего исполняющего обязанности премьер-министра Клода Жозефа. Президент в одном из последних указов за два дня до смерти назначил его новым главой исполнительной власти и представил кандидатуру для утверждения парламентом страны. Однако из-за убийства процедура не была завершена, потому что Генри не прошел присягу.

При этом ранее ООН признавало именно Жозефа премьер-министром страны до президентских выборов. Анри, комментируя ситуацию, сказал, что не считает его законно избранным на эту должность и что ему следует вернуться к роли министра иностранных дел, которую он исполнял ранее.

Убийство президента

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили 7 июля. Группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию в Порт-о-Пренсе и расстреляла главу государства и его жену.

Позже были задержали 19 человек, подозреваемых в участии в убийстве Моиза, из них 17 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения. По версии правоохранителей, всего в операции было задействовано 28 человек, остальных разыскивают.

Запад поддержал Ариэля Анри на посту премьера Гаити
Global Look Press  / Dal Pozzolo/Spaziani

Большая часть группы была арестована после столкновения, произошедшего недалеко от места преступления. Разгневанные жители помогли полиции найти преступников, некоторые из них прятались в кустах рядом с резиденцией главы страны. Большинство задержанных оказались отставными военными колумбийской армии.

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