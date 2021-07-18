Директор института новейших государств рекомендовал СБУ бояться своих желаний

Москва, 18 июля. Службе безопасности Украины, которая якобы вызвала министра обороны РФ Сергея Шойгу на следственные действия, стоит бояться своих желаний.

Соответствующее заявление сделал директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, СБУ «как настоящие мазохисты», поскольку делают что-то для себя неприятное и пытаются получить удовольствие от этого, передает РИА Новости.

«Это очень странное решение, сказал бы так, осторожно», — подчеркнул Мартынов.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские чиновники не отдают себе отчета в том, что решение «вызвать» на допрос Шойгу является обычным фарсом. По его словам, власти государства давно живут в «собственной виртуальной реальности».