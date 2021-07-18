Смертельное ДТП с фурой и микроавтобусом произошло на трассе в Якутии

Якутск, 18 июля. Один человек получил смертельные травмы в результате ДТП с участием микроавтобуса и фуры в Чурапчинском районе Якутии.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Саха, все произошло на автодороге «Колыма». По предварительным данным, 32-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace на 203-м километре трассы допустил столкновение с попутно движущимся грузовиком MAN под управлением мужчины 1966 года рождения.

Водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия.

«После происшествия восемь пассажиров доставлены в больницу села Чурапча, один из пассажиров самостоятельно уехал с места ДТП. Две женщины - 1974 и 1983 годов рождения - госпитализированы в медучреждение с серьезными травмами», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Было установлено, что водитель микроавтобуса в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчина за рулем MAN травм не получил и был трезв.

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