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Меган Маркл и принц Гарри крестят дочь по традициям королевской семьи
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри крестят дочь по традициям королевской семьи
Global Look Press  /  Stephen Lock/Keystone Press Agency

Лондон, 18 июля. Герцоги Сассекские готовятся к церемонии крещения новорожденной дочери. Мероприятие состоится в соответствии с традициями королевской семьи, вопреки ожиданиям экспертов.

Принц Гарри и Меган Маркл вновь стали родителям этим летом. Пополнение в семье произошло 4 июня, новорожденную дочь назвали двойным именем: Лилибет Диана, в честь королевы Елизаветы II и покойной принцессы Дианы. Недавно королевская чета начала подготовку к крестинам ребенка. Мероприятие пройдет в Виндзорском замке, так как герцоги Сассекские планируют соблюсти традиции. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

«Гарри сказал некоторым родственникам, что хочет, чтобы Лили крестили, как и ее старшего брата Арчи, в Лондоне. Он мечтает, чтобы королева присутствовала на этом важном событии», — сообщил источник.

Прежде эксперты были уверены, что принц Гарри и его супруга не станут поддерживать традиции — это больше не входит в их обязанности после отказа от статуса старших членов королевской семьи. Однако герцоги Сассекские надеются, что Елизавета II согласится присутствовать на крестинах.

Меган Маркл и принц Гарри заняты не только подготовкой к крестинам, но и карьерой в шоу-бизнесе. Недавно супруги запустили в разработку новый проект для платформы Netflix.

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принц гарри королевская семья меган маркл
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