Врач Ковалев назвал простой способ снизить риск заражения COVID-19 в десятки раз

Москва, 18 июля. Риск заражения коронавирусом можно снизить в несколько десятков раз. Об этом рассказал специалист по организации здравоохранения, врач Евгений Ковалев.

Переболевшие COVID-19 люди, которые затем были вакцинированы, получают «фантастический титр антител с защитой от всех известных штаммов коронавируса». По словам медика, такой человек при рутинном контакте и стандартной вирусной нагрузке не заболеет инфекцией.

Однако стоит помнить о правилах социальной дистанции и масочном режиме, благодаря которым шансы заразиться уменьшаются в десятки раз. Так, если носитель надевает маску, его заразность снижается в четыре раза. Если же и здоровые, и заболевшие будут носить СИЗ, то вероятность заболеть упадет в сто раз, объяснил Ковалев в беседе с «Общественной службой новостей».

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил, что коронавирус в процессе мутаций стал более похожим на сезонную простуду. Теперь у инфекции среди симптомов наблюдаются насморк, боль в горле и кишечные расстройства.