Саудовская Аравия не исключила совместные действия ОПЕК+ после 2022 года

Эр-Рияд, 18 июля. Совместные действия стран — членов ОПЕК+ возможны и после 2022 года, когда завершится продленное соглашение по добыче нефти.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на пресс-конференции по итогам министерской встречи ОПЕК+ отметил, что хартия отвечает совместным интересам всех игроков рынка.

Встреча стран — участников ОПЕК+ завершилась продлением соглашения до конца 2022 года, при этом основной параметр сделки для некоторых стран все же изменится. Для Саудовской Аравии и РФ базовый уровень добычи черного золота будет повышен на 0,5 млн баррелей в сутки — до 11,5 млн.

Россия, в свою очередь, выйдет на допандемийный уровень добычи в мае следующего года, отметил ранее вице-премьер Александр Новак. Москва увеличит объемы добычи во второй половины текущего года за счет увеличения базового уровня добычи на 150 тыс. баррелей в сутки.