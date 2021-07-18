Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 17:51
17:51
Общество
Российские врачи объяснили причину боли в плече после вакцинации
17:50
Происшествия
Пропавшую в Петербурге школьницу в розовой футболке нашли на Лиговском проспекте
17:50
Видео
Москвичка сделала тату с QR-кодом для походов в рестораны
17:49
Весь мир
Суданский эксперт предложил изучить разработки российских институтов по плотине Хидасэ
17:48
Общество
Блогер рассказал о плюсах отдыха в Геленджике для туристов с детьми
17:45
Политика
Меркель призвала быстрее реализовывать политику по борьбе с изменением климата
17:42
Общество
В Дагестане завершаются съемки фильма с Даниилом Страховым и Екатериной Гусевой
17:40
Политика
Подписчики TikTok-звезды возненавидели ее за разговор с Трампом
17:38
Видео
Меркель посетила зону бедствия ФРГ. События дня
17:37
Общество
Нейросеть научилась бесконечно улучшать картинки низкого качества
Все новости

Саудовская Аравия не исключила совместные действия ОПЕК+ после 2022 года

  /   Обновлено: 18 июля 2021 16:37
Экономика
Саудовская Аравия не исключила совместные действия ОПЕК+ после 2022 года
Global Look Press / ТАСС  /  Bernd von Jutrczenka / Oli Scarff

Эр-Рияд, 18 июля. Совместные действия стран — членов ОПЕК+ возможны и после 2022 года, когда завершится продленное соглашение по добыче нефти.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на пресс-конференции по итогам министерской встречи ОПЕК+ отметил, что хартия отвечает совместным интересам всех игроков рынка.

Встреча стран — участников ОПЕК+ завершилась продлением соглашения до конца 2022 года, при этом основной параметр сделки для некоторых стран все же изменится. Для Саудовской Аравии и РФ базовый уровень добычи черного золота будет повышен на 0,5 млн баррелей в сутки — до 11,5 млн.

Россия, в свою очередь, выйдет на допандемийный уровень добычи в мае следующего года, отметил ранее вице-премьер Александр Новак. Москва увеличит объемы добычи во второй половины текущего года за счет увеличения базового уровня добычи на 150 тыс. баррелей в сутки.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Саудовская Аравия не исключила совместные действия ОПЕК+ после 2022 года
сделка добыча нефти ОПЕК+
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru