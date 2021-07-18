В Госдуме рассказали о плюсах сокращения рабочей недели

Москва, 18 июля. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала возможность сокращения рабочей недели до 36 часов.

По ее словам, такая мера позволит увеличить показатель производительности труда, а также качества жизни российских граждан.

В качестве аргументов она привела данные исследования, которое проводилось в Исландии. Там в течение двух лет ряд предприятий работали в таком формате.

«Опыт показал, что интенсивность труда не сократилась, а даже наоборот увеличилась», — сказала она в беседе с изданием Ura.ru.

Депутат отметила, что работодатели также остались довольны результатами эксперимента. Такой шаг поможет улучшить экономическую ситуацию в стране, резюмировала она.

Ранее депутат ГД Светлана Журова отреагировала на размещение нацистских лозунгов на форме украинских футболистов. По ее словам, это внутреннее дело Украины.