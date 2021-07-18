Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 17:51
17:50
Происшествия
Пропавшую в Петербурге школьницу в розовой футболке нашли на Лиговском проспекте
17:50
Видео
Москвичка сделала тату с QR-кодом для походов в рестораны
17:49
Весь мир
Суданский эксперт предложил изучить разработки российских институтов по плотине Хидасэ
17:48
Общество
Блогер рассказал о плюсах отдыха в Геленджике для туристов с детьми
17:45
Политика
Меркель призвала быстрее реализовывать политику по борьбе с изменением климата
17:42
Общество
В Дагестане завершаются съемки фильма с Даниилом Страховым и Екатериной Гусевой
17:40
Политика
Подписчики TikTok-звезды возненавидели ее за разговор с Трампом
17:38
Видео
Меркель посетила зону бедствия ФРГ. События дня
17:37
Общество
Нейросеть научилась бесконечно улучшать картинки низкого качества
17:37
Весь мир
Сомали отклонило предложение Африканского союза расширить роль миссии АМИСОМ
Все новости

В Госдуме рассказали о плюсах сокращения рабочей недели

  /   Обновлено: 18 июля 2021 17:24
Политика
В Госдуме рассказали о плюсах сокращения рабочей недели
wikipedia.org  /  duma.gov.ru / CC BY 4.0

Москва, 18 июля. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала возможность сокращения рабочей недели до 36 часов.

По ее словам, такая мера позволит увеличить показатель производительности труда, а также качества жизни российских граждан.

В качестве аргументов она привела данные исследования, которое проводилось в Исландии. Там в течение двух лет ряд предприятий работали в таком формате.

«Опыт показал, что интенсивность труда не сократилась, а даже наоборот увеличилась», — сказала она в беседе с изданием Ura.ru.

Депутат отметила, что работодатели также остались довольны результатами эксперимента. Такой шаг поможет улучшить экономическую ситуацию в стране, резюмировала она.

Ранее депутат ГД Светлана Журова отреагировала на размещение нацистских лозунгов на форме украинских футболистов. По ее словам, это внутреннее дело Украины.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Госдуме рассказали о плюсах сокращения рабочей недели
россия работа неделя
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru