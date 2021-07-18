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Останки четвертого погибшего нашли на месте столкновения поездов в Приамурье
Происшествия
Останки четвертого погибшего нашли на месте столкновения поездов в Приамурье
pixabay.com

Благовещенск, 18 июля. Мужчину, без вести пропавшего после столкновения двух грузовых поездов, нашли мертвым, сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Его останки обнаружили в ходе аварийно-спасательных работ, которые проходили на месте ЧП со вчерашнего дня. На данный момент они окончены.

Накануне на участке, который используется для перевозки грузов угледобывающей компании, произошло лобовое столкновение двух составов. По предварительным данным, у одного из машинистов случился сердечный приступ. Ранее сообщалось о трех погибших и трех пострадавших.

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амурская область столкновение поезда
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