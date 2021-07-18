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Шесть польских пловцов по ошибке попали на Олимпиаду в Токио
Олимпиада-2020 в Токио
Шесть польских пловцов по ошибке попали на Олимпиаду в Токио
Global Look Press  /  Daisuke Asauchi/AFLO

Токио, 18 июля. Шесть пловцов сборной Польши на летней Олимпиаде в Токио отправлены обратно домой в связи с ошибкой Польского плавательного союза (PZP) при подаче заявки.

Алицья Тхож, Бартош Пищорович, Александра Поляньская, Матеуш Хованец, Доминика Коссаковская и Ян Холуб изначально были включены в список польской делегации на соревнования в Токио, в которой значились 23 пловца. Однако им пришлось почти сразу улететь обратно. Об этом в воскресенье сообщает портал Swimswam.

На данный момент на сайте федерации опубликована заявка из 17 человек, с пояснением, что изменения возникли на этапе «завершения процесса утверждения со стороны Международной федерации плавания (FINA), Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета Польши (PKOl)».

Летние Олимпийские игры в стартуют на следующей неделе, 23 июля, и завершатся 8 августа. Ранее сообщалось, что повторные допинг-пробы российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина дали положительный результат на запрещенный препарат мельдоний.

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Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Шесть польских пловцов по ошибке попали на Олимпиаду в Токио
токио олимпиада плавание
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