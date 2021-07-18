Профессор Кулиш объяснил опасность «длинного COVID-19»

Москва, 18 июля. Профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий, специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш рассказал, как выявить «зависший» в организме вирус.

По словам эксперта, «длинный COVID-19» у человека проявляется тогда, когда растет уровень антител кратковременной защиты (IgM), однако не увеличивается показатель долгосрочной защиты (IgG). Кулиш заявил, что при возникновении такой ситуации человеку следует обратиться к специалисту.

«Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус», — сообщил профессор.

Он подчеркнул, что посетить медика стоит даже в том случае, если человек с высоким уровнем IgM чувствует себя хорошо. Об этом он сообщил в эфире «Радио России».

Доктор и телеведущий Александр Мясников ранее заявил об эффективности вакцины от коронавируса после болезни. Специалист ответил на вопрос, зачем человеку прививаться, если он переболел.