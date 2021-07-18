Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 17:50
17:50
Происшествия
Пропавшую в Петербурге школьницу в розовой футболке нашли на Лиговском проспекте
17:50
Видео
Москвичка сделал тату с QR-кодом для походов в рестораны
17:49
Весь мир
Суданский эксперт предложил изучить разработки российских институтов по плотине Хидасэ
17:48
Общество
Блогер рассказал о плюсах отдыха в Геленджике для туристов с детьми
17:45
Политика
Меркель призвала быстрее реализовывать политику по борьбе с изменением климата
17:42
Общество
В Дагестане завершаются съемки фильма с Даниилом Страховым и Екатериной Гусевой
17:40
Политика
Подписчики TikTok-звезды возненавидели ее за разговор с Трампом
17:38
Видео
Меркель посетила зону бедствия ФРГ. События дня
17:37
Общество
Нейросеть научилась бесконечно улучшать картинки низкого качества
17:37
Весь мир
Сомали отклонило предложение Африканского союза расширить роль миссии АМИСОМ
Все новости

Саратовчанка разбилась насмерть в результате падения с 14-го этажа
Происшествия
Саратовчанка разбилась насмерть в результате падения с 14-го этажа
pixabay.com

Балаково, 18 июля. Молодая девушка выпала из окна 14-го этажа дома и разбилась насмерть. Правоохранители ведут расследование.

Жительница города Балаково Саратовской области по неизвестным причинам выпала из окна 14-го этажа. Она скончалась на месте, об инциденте в экстренные службы сообщили очевидцы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и спасатели. Тело погибшей было передано следственно-оперативной группе СК. Устанавливается причина и обстоятельства происшествия.

Ранее жительница Пензы выпала из окна пятого этажа многоэтажки. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Саратовчанка разбилась насмерть в результате падения с 14-го этажа
смерть окно балаково
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru