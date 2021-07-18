Саратовчанка разбилась насмерть в результате падения с 14-го этажа

Балаково, 18 июля. Молодая девушка выпала из окна 14-го этажа дома и разбилась насмерть. Правоохранители ведут расследование.

Жительница города Балаково Саратовской области по неизвестным причинам выпала из окна 14-го этажа. Она скончалась на месте, об инциденте в экстренные службы сообщили очевидцы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и спасатели. Тело погибшей было передано следственно-оперативной группе СК. Устанавливается причина и обстоятельства происшествия.

Ранее жительница Пензы выпала из окна пятого этажа многоэтажки. От полученных травм женщина скончалась на месте.