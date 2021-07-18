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Бывший возлюбленный Бузовой спровоцировал слухи о свадьбе с начинающим блогером
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Бузовой спровоцировал слухи о свадьбе с начинающим блогером
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 18 июля. Известный российский блогер и рэпер Давид Манукян шокировал поклонников новым контентом. Поклонники испугались, что страна потеряла завидного холостяка.

Широкую известность артист получил после того, как начал встречаться с ведущей Ольгой Бузовой. При этом после их разрыва его карьера не оборвалась, а стала активнее развиваться. Некоторые считают, что Дава является одним из самых завидных женихов в стране и с успехом может стать участником нового сезона «Холостяка».

Однако надежды юных поклонниц могут развеяться — артист записал неоднозначное видео, в котором позирует вместе со своей подругой в свадебном платье. В Stories Instagram они прямо заговорили о свадьбе. Однако позже Манукян выложил лишь забавные танцы, снятые в центре Москвы.

«Если свадьба, то только такая, или когда жена тиктокерша. Что у вас было необычного на свадьбе?» — поинтересовался музыкант.

Поклонники в соцсети устроили панику. Многие уверены, что Дава впервые рассекретил свою девушку, но другие заверяют, что после отношений с Бузовой их кумир не готов строить с кем-то любовь.

«Ждем настоящую свадьбу. Было бы круто, если бы вы сошлись»;

«Это правда его невеста? или все очередной розыгрыш? Надеюсь, сердце Давида еще свободно!»;

«Не думаю, что Дава так быстро сыграет свадьбу после разрыва с Бузовой. Давид!!! Видео прям топ», — восторженно отметили пользователи в соцсети.

О разрыве Давы и Ольги Бузовой стало известно в начале года, однако артист периодически пытается хайповать на имени экс-возлюбленной. Недавно в одном из эфиров «Дома-2» он рассказал, как встречался с девушкой, страдающей от алкогольной зависимости.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывший возлюбленный Бузовой спровоцировал слухи о свадьбе с начинающим блогером
бузова дом-2 дава
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