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Меркель посетила зону бедствия ФРГ. События дня
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Меркель посетила зону бедствия ФРГ. События дня
bundeskanzlerin.de  /  Пресс-служба канцлера ФРГ

 

Меркель посетила пострадавшие от наводнения районы Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила в воскресенье наиболее пострадавшие от разрушительного наводнения районы на западе страны. Глава правительства прибыла в коммуну Шульд в районе Арвайлер федеральной земли Рейнланд-Пфальц, где потоп привел к многочисленным жертвам. Меркель пообщалась на месте ЧП со спасателями и пожарными. Канцлер посетила также город Аденау. Чудовищное наводнение принесло ФРГ небывалые разрушения, а главное – людские потери. Погибли по меньшей мере 156 человек, более тысячи считаются пропавшими без вести. Стихия больно ударила и по другим странам Западной Европы: большая вода пришла в Нидерланды, Францию, Австрию и Швейцарию. Досталось и Бельгии: там жертвами непогоды стали как минимум 20 человек.

Страны ОПЕК+ продлили соглашение об ограничении добычи

Меркель посетила зону бедствия ФРГ. События дня
Global Look Press  / Jim West / imageBROKER.com

Министры государств ОПЕК+ договорились продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца следующего года. Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи будет увеличен на полмиллиона баррелей в сутки до 11,5 млн. Для Абу-Даби показатель повышен до 3,5 млн. Корректируются также базовые уровни добычи для Кувейта и Ирака — на 150 тысяч баррелей в сутки. Члены ОПЕК+ условились продолжить восстановление производства черного золота с августа. Все страны приняли решение увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года.

Кабмин выделил более 204 млрд рублей на школьные выплаты

Меркель посетила зону бедствия ФРГ. События дня
pixabay.com  / klimkin

На выплаты для школьников в России выделено более 204 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По указу президента все семьи, где растут дети школьного возраста, к началу учебного года получат по 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка. В правительстве напомнили, что право на получение денежных средств имеют родители, усыновители, попечители и опекуны, в семьях которых воспитываются дети в возрасте от 6 до 18 лет.

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