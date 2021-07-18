Меркель посетила зону бедствия ФРГ. События дня

Меркель посетила пострадавшие от наводнения районы Германии Канцлер Германии Ангела Меркель посетила в воскресенье наиболее пострадавшие от разрушительного наводнения районы на западе страны. Глава правительства прибыла в коммуну Шульд в районе Арвайлер федеральной земли Рейнланд-Пфальц, где потоп привел к многочисленным жертвам. Меркель пообщалась на месте ЧП со спасателями и пожарными. Канцлер посетила также город Аденау. Чудовищное наводнение принесло ФРГ небывалые разрушения, а главное – людские потери. Погибли по меньшей мере 156 человек, более тысячи считаются пропавшими без вести. Стихия больно ударила и по другим странам Западной Европы: большая вода пришла в Нидерланды, Францию, Австрию и Швейцарию. Досталось и Бельгии: там жертвами непогоды стали как минимум 20 человек.

Страны ОПЕК+ продлили соглашение об ограничении добычи Global Look Press / Jim West / imageBROKER.com Министры государств ОПЕК+ договорились продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца следующего года. Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи будет увеличен на полмиллиона баррелей в сутки до 11,5 млн. Для Абу-Даби показатель повышен до 3,5 млн. Корректируются также базовые уровни добычи для Кувейта и Ирака — на 150 тысяч баррелей в сутки. Члены ОПЕК+ условились продолжить восстановление производства черного золота с августа. Все страны приняли решение увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года.