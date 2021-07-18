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Юрист Иван Соловьев пояснил, почему сбившая детей москвичка до сих пор не под стражей
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Происшествия
Юрист Иван Соловьев пояснил, почему сбившая детей москвичка до сих пор не под стражей
ТАСС  /  Пресс-служба Никулинского суда

Прокуратура Москвы потребовала заключить под стражу 18-летнюю Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе в Москве троих детей, двое из которых скончались. Несмотря на это, у действующего сейчас в отношении девушки домашнего ареста есть законное обоснование. Об этом в разговоре с ФАН заявил заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьев.

Эксперт объяснил, что при избрании меры пресечения в виде взятия подозреваемого под стражу судом учитываются следующие обстоятельства.

«Первое — сила тяжести совершенного преступления. Это преступление — тяжкое, но не умышленное. <…> Как она сама призналась, она сидела в телефоне, когда совершила наезд на пешеходов. Соответственно, она нарушала правила дорожного движения, и умысла в причинении тяжких телесных повреждений и смерти детям у нее не было. А значит, это преступление, которое совершено по неосторожности», — сказал юрист.

Причиной заключения человека под стражу может быть намерение и возможности подозреваемого скрыться — уехать из страны, чтобы избежать ответственности за содеянное. Свидетельством таких возможностей будет являться действующий загранпаспорт или наличие недвижимости за границей.

Юрист Иван Соловьев пояснил, почему сбившая детей москвичка до сих пор не под стражей
Фото из личного архива Ивана Соловьева  / 

И третье играющее роль обстоятельство — ситуация, в которой гражданин, оставаясь на свободе, пытается оказать давление на следствие и свидетелей преступления.

«Суд поместил ее под домашний арест, соответственно, это накладывает на нее целый ряд ограничений. И надо учитывать, что содержание под домашним арестом также засчитывается в срок наказания, если ей будет назначено реальное лишение свободы», — отметил эксперт.

Свою роль могло сыграть и то, что на момент избрания судом меры пресечения пострадавшие находились в тяжелом состоянии, но были еще живы. По мнению Соловьева, сейчас в этом резонансном деле необходимо провести соответствующие экспертизы, которые установят все обстоятельства произошедшего и подтвердят виновность подозреваемой.

«Я очень хорошо понимаю людей, которые считают, что человек, который причинил смерть двум деткам даже по неосторожности, должен дожидаться суда в следственном изоляторе. Но нужно в любом случае поступать по закону. Если есть основания для избрания более строгой меры пресечения, то на данном этапе никто не мешает следователю это сделать», — подытожил Иван Соловьев.

Ранее заслуженный юрист России рассказал, что в стране прорабатывается предложение штрафовать за превышение средней скорости. Возможность соблюдать права автомобилистов и не подвергать опасности окружающих появится после разрешения некоторых важных нюансов.

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Все новости / Происшествия / Юрист Иван Соловьев пояснил, почему сбившая детей москвичка до сих пор не под стражей
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