Юрист Иван Соловьев пояснил, почему сбившая детей москвичка до сих пор не под стражей

Прокуратура Москвы потребовала заключить под стражу 18-летнюю Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе в Москве троих детей, двое из которых скончались. Несмотря на это, у действующего сейчас в отношении девушки домашнего ареста есть законное обоснование. Об этом в разговоре с ФАН заявил заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьев.



Эксперт объяснил, что при избрании меры пресечения в виде взятия подозреваемого под стражу судом учитываются следующие обстоятельства.

«Первое — сила тяжести совершенного преступления. Это преступление — тяжкое, но не умышленное. <…> Как она сама призналась, она сидела в телефоне, когда совершила наезд на пешеходов. Соответственно, она нарушала правила дорожного движения, и умысла в причинении тяжких телесных повреждений и смерти детям у нее не было. А значит, это преступление, которое совершено по неосторожности», — сказал юрист.

Причиной заключения человека под стражу может быть намерение и возможности подозреваемого скрыться — уехать из страны, чтобы избежать ответственности за содеянное. Свидетельством таких возможностей будет являться действующий загранпаспорт или наличие недвижимости за границей.

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

И третье играющее роль обстоятельство — ситуация, в которой гражданин, оставаясь на свободе, пытается оказать давление на следствие и свидетелей преступления.

«Суд поместил ее под домашний арест, соответственно, это накладывает на нее целый ряд ограничений. И надо учитывать, что содержание под домашним арестом также засчитывается в срок наказания, если ей будет назначено реальное лишение свободы», — отметил эксперт.

Свою роль могло сыграть и то, что на момент избрания судом меры пресечения пострадавшие находились в тяжелом состоянии, но были еще живы. По мнению Соловьева, сейчас в этом резонансном деле необходимо провести соответствующие экспертизы, которые установят все обстоятельства произошедшего и подтвердят виновность подозреваемой.

«Я очень хорошо понимаю людей, которые считают, что человек, который причинил смерть двум деткам даже по неосторожности, должен дожидаться суда в следственном изоляторе. Но нужно в любом случае поступать по закону. Если есть основания для избрания более строгой меры пресечения, то на данном этапе никто не мешает следователю это сделать», — подытожил Иван Соловьев.

Ранее заслуженный юрист России рассказал, что в стране прорабатывается предложение штрафовать за превышение средней скорости. Возможность соблюдать права автомобилистов и не подвергать опасности окружающих появится после разрешения некоторых важных нюансов.