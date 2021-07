В ОАЭ застряли 200 филиппинских граждан, работавших на США в Афганистане

Дубай, 18 июля. Более двухсот филиппинских рабочих пребывают в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) без возможности вернуться домой. Ранее эти люди выполняли контракты на военных базах НАТО в Афганистане, но в связи с выводом западного контингента они как обслуживающий персонал отправились на родину.

Всего же на объектах международной коалиции в исламской республике еще в начале 2021 года были задействованы почти две тысячи филиппинцев. Они покидали Афганистан в несколько волн, последняя из которых сейчас испытывает трудности.

More than 300 Filipino workers from UAE brought home https://t.co/lIxqQbCfNt via @gmanews

Дело в том, что Дубай является одним из перевалочных пунктов на воздушном пути в Филиппины. Последние 200 рабочих застряли здесь ввиду принятого в мае запрета на коммерческие рейсы между восточноазиатской страной и ОАЭ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. К слову, в аналогичном положении оказались граждане самих Эмиратов, Индии, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки, Непала, Омана.

Предполагалось, что запрет будет снят 15 июля, однако срок был сдвинут как минимум до конца месяца по решению Манилы. Впрочем, 27 и 30 июля предусмотрены два спецрейса, выделенные специально для репатриации филиппинцев. Сложность их использования заключается в том, что формально эти рабочие никак не связаны с Эмиратами — их контракты были заключены для работы не в этой стране. Таким образом, в «очереди» перед ними еще 3500 граждан Филиппин, которые работали в ОАЭ и обладают более вескими причинами попасть на борт.

THE government has repatriated 348 overseas Filipino workers (OFWs) from Dubai and Abu Dhabi in the United Arab Emirates (UAE), the fourth batch of repatriation since the IATF declared travel restrictions from seven countries#OFW #DOLE #OpinYon https://t.co/wrypvsXXlL