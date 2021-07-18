В ОАЭ застряли 200 филиппинских граждан, работавших на США в Афганистане

Дубай, 18 июля. Более двухсот филиппинских рабочих пребывают в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) без возможности вернуться домой. Ранее эти люди выполняли контракты на военных базах НАТО в Афганистане, но в связи с выводом западного контингента они как обслуживающий персонал отправились на родину.

Всего же на объектах международной коалиции в исламской республике еще в начале 2021 года были задействованы почти две тысячи филиппинцев. Они покидали Афганистан в несколько волн, последняя из которых сейчас испытывает трудности.

More than 300 Filipino workers from UAE brought home https://t.co/lIxqQbCfNt via @gmanews — DZBB Super Radyo (@dzbb) July 1, 2021

Дело в том, что Дубай является одним из перевалочных пунктов на воздушном пути в Филиппины. Последние 200 рабочих застряли здесь ввиду принятого в мае запрета на коммерческие рейсы между восточноазиатской страной и ОАЭ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. К слову, в аналогичном положении оказались граждане самих Эмиратов, Индии, Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки, Непала, Омана.

Предполагалось, что запрет будет снят 15 июля, однако срок был сдвинут как минимум до конца месяца по решению Манилы. Впрочем, 27 и 30 июля предусмотрены два спецрейса, выделенные специально для репатриации филиппинцев. Сложность их использования заключается в том, что формально эти рабочие никак не связаны с Эмиратами — их контракты были заключены для работы не в этой стране. Таким образом, в «очереди» перед ними еще 3500 граждан Филиппин, которые работали в ОАЭ и обладают более вескими причинами попасть на борт.

THE government has repatriated 348 overseas Filipino workers (OFWs) from Dubai and Abu Dhabi in the United Arab Emirates (UAE), the fourth batch of repatriation since the IATF declared travel restrictions from seven countries#OFW #DOLE #OpinYon https://t.co/wrypvsXXlL — OpinYon (@OpinYonNews) July 11, 2021

Сами же рабочие в настоящий момент находятся в неравных условиях. Самые удачливые не несут никаких расходов: их питание, проживание в гостинице и расходы на визу оплачивает компания-наймодатель. Однако же большинство из них на протяжении более чем месяца вынуждено обслуживать собственные ежедневные потребности за свой счет, таким образом прожигая заработанные в Афганистане деньги.

В настоящий момент продолжается ускоренный вывод иностранных войск с афганской территории. Формально этот процесс должен быть завершен до 11 сентября, однако текущие темпы позволяют предположить, что последний американский солдат покинет исламскую республику до конца лета.

Are new equations possible after US troops quit Afghanistan? via @NewsIn_Asia https://t.co/r9ff1nwj2d — P.K.Balachandran (@pkbchandran) July 16, 2021

На этом фоне движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) в течение нескольких месяцев ведет наступление на войска официального Кабула. Талибы присутствуют в большинстве районов Афганистана, полностью контролируя от трети до половины из них, включая пограничные территории с окружающими государствами.

При этом говорить о разгроме правительственной армии преждевременно: по ряду направлений воинские подразделения оказывают ожесточенное сопротивление талибам, периодически переходя в контратаки, а спецслужбы ликвидируют высокопоставленных командиров радикального движения.

1 Организация запрещена на территории РФ.