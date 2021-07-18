Планировавшая похитить из мечети в Татарстане 1 млрд рублей банда пойдет под суд

Казань, 18 июля. Пятеро жителей Татарстана предстанут перед судом за похищение служителя мечети и кражу ресивера. Злоумышленники намеревались найти в мечети миллиард рублей, сообщили ФАН в региональном следственном управлении.

По данным ведомства, летом прошлого года банда из пяти жителей республики напала на служителя мечети в селе Ишкеево Мамадышского района. Они связали 70-летнего мужчину, надели на его голову пакет и продержали в автомобиле полтора часа. Воспользовавшись отобранным у него ключом, злоумышленники проникли в мечеть, где планировали похитить миллиард рублей. Однако, не обнаружив предполагаемой суммы денег, они вынесли из религиозного учреждения ресивер.

«Они проникли в мечеть в поисках денежных средств, которых, по их мнению, должно было быть не менее миллиарда рублей. Ничего не найдя, они похитили ресивер. В дальнейшем обвиняемые отпустили потерпевшего и скрылись», — говорится в сообщении следственного управления.

Один из злоумышленников признал свою вину, остальные отказались от дачи показаний. Уголовное дело в отношении всех пятерых членов банды направлено в суд. Они обвиняются по статьям о похищении человека и грабеже.

Ранее ФАН сообщал, что у жителя Татарстана в Сызрани похитили банковскую карту и телефон стоимостью около 100 тысяч рублей. Инцидент произошел в одном из кафе, куда мужчина пришел отдохнуть во время командировки.