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Саммит в Ташкенте и захват КПП на границе с Пакистаном: афганский кризис набирает обороты
Весь мир
Саммит в Ташкенте и захват КПП на границе с Пакистаном: афганский кризис набирает обороты
Global Look Press/ТАСС  /  Rahmatullah Alizadah/Rahmat Gul

Федеральное агентство новостей негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об истории, деятельности, воззрениях и целях экстремистских организаций приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой.

В Афганистане продолжаются столкновения между правительственными силами и боевиками радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). В то же время за последние несколько дней на дипломатической арене состоялись мероприятия, которые могут значительно повлиять на обстановку в южноазиатском государстве.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в главных событиях в Афганистане за неделю с 12 по 18 июля.

Понедельник, 12 июля — талибы вошли в Газни

В ночь на 12 июля сотрудники сил безопасности Афганистана ликвидировали главу службы разведки талибов Кари Шагаси. Согласно заявлению МВД страны, операция проводилась в районе Мохаммад Ага провинции Логар. Одновременно были задержаны двое подручных высокопоставленного боевика.

Радикалы «Талибана» окружили город Газни в центральной части Афганистана и вошли в его пригороды.

Многочисленные источники также сообщили, что 12 июля районы Кахмард в провинции Бамиан и Гармсир в Гильменде перешли под контроль талибов. На этом фоне Министерство обороны Афганистана заявило, что за 24 часа в ходе операций афганских сил был ликвидирован 271 боевик. «Талибан» отверг эти цифры.

Оборонное ведомство официального правительства также объявило об уничтожении одного из главарей радикального движения Азиза Рахмана в результате авиаудара ВВС Афганистана в провинции Лагман.

В понедельник в Кабуле также прошла церемония, символизирующая конец 20-летнего пребывания войск Соединенных Штатов в Афганистане. На мероприятии командующий американским контингентом в этой стране генерал Остин Миллер официально передал свои полномочия главе Центрального командования ВС США генералу Кеннету Маккензи.

Кроме того, дипломаты генерального консульства России в Мазари-Шарифе, работавшие в афганском городе Хайратон, были эвакуированы на территорию Узбекистана.

Вторник, 13 июля — оптимизм Гани на фоне продвижения боевиков

Министерство обороны Афганистана утром сообщило, что за прошедшие сутки в 13 провинциях страны 267 боевиков были ликвидированы, 119 — ранены, четверо — арестованы.

В свою очередь, талибы заявили, что за ночь захватили ряд районов в провинциях Бамиан, Дайкунди и Гор в центральной части Афганистана и в провинции Лагман на востоке Исламской республики.

Боевики также заняли резиденцию губернатора провинции Кандагар Гюля Аги Шарзая. Флаг своего движения они подняли и в районе Маластан в центральной части страны.

Кроме того, радикалы объявили об уничтожении двух боевых вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk ВВС Афганистана в аэропорту Кундуза в результате «тактического удара». Вертолеты были сбиты с воздуха — против них применили дроны-камикадзе.

Помимо прочего «Талибан» опубликовал заявление, в котором открыто предупредил, что будет атаковать турецкие силы, если они останутся на территории Афганистана. Согласно пресс-релизу организации, решение Анкары продолжить миссию в Исламской республике является опрометчивым, а также нарушает суверенитет, территориальную целостность и противоречит национальным интересам страны.

Напомним, что в июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что между Джо Байденом и Реджепом Тайипом Эрдоганом была достигнута договоренность о «ведущей роли» Анкары в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после ухода американских военных.

В этот же день действующий глава государства Ашраф Гани сделал оптимистический прогноз по ситуации с безопасностью в стране, которая должна «наладиться в ближайшие три месяца». Во время визита в провинцию Балх он заявил, что все районы, захваченные боевиками, будут в итоге отбиты правительственными силами.

Вечером президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем эскалацию ситуации в Афганистане. Стороны подчеркнули важность содействия в практическом старте межафганского переговорного процесса.

Среда, 14 июля — захват КПП Спин-Болдак

Министерство обороны Афганистана заявило утром, что за прошедшие 24 часа в девяти провинциях страны был ликвидирован 191 радикал, а также 154 были ранены.

Кроме того, ВВС Исламской республики в среду уничтожили талибского главу уезда Бахарак в провинции Такхар Латифа Ахундзада.

Движение «Талибан» объявило о захвате ключевого КПП Спин-Болдак в провинции Кандагар на границе с Пакистаном. Локация крайне важна с точки зрения торговли — это один из крупнейших пропускных пунктов на афганско-пакистанской границе.

В Душанбе также сообщили о том, что за два прошедших дня 347 афганцев пересекли границу с Таджикистаном. Бегство людей было вызвано ожесточенными боевыми действиями.

На этом фоне глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар обвинил радикальное движение в беспрецедентном кровопролитии.

«В течение последних месяцев талибы вместе со своими союзниками из числа международных террористов начали жестокое кровопролитие и террористическую деятельность против афганского народа и государства», — заявил дипломат.

В то же время в Лондоне заявили о готовности сотрудничать с «Талибаном», если он придет к власти в Афганистане.

«Каким бы ни было правительство, если оно придерживается определенных международных норм, правительство Великобритании будет взаимодействовать с ним», — сказал глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в интервью The Daily Telegraph.

В то же время экс-президент США Джордж Буш-младший назвал ошибкой вывод американских войск из Афганистана. По его словам, последствия этого процесса будут «невероятно ужасными». Особую обеспокоенность бывший глава государства выразил в отношении женщин и девочек, которым придется жить в соответствии с жесткими нормами шариата.

Четверг, 15 июля — слухи о временном перемирии

Министерство обороны Афганистана заявило утром, что за прошедшие 24 часа в 15 провинциях страны были ликвидированы 193 радикала, а также 74 были ранены.

Правительственные силы заявили о возвращении контроля над Спин-Болдак, однако сам «Талибан» отверг потерю населенного пункта и назвал все подобные утверждения пропагандой Кабула.

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех написал в своем Twitter, что Исламабад сделал Кабулу предупреждение, согласно которому любые действия афганских правительственных войск по вытеснению талибов из района Спин-Болдак будут пресечены пакистанскими ВВС. Исламабад опроверг данное утверждение.

В то же время под контроль радикалов был взят уезд Пур-Шаман в провинции Фарах, после того как на их сторону перешли 150 силовиков и местный командующий афганскими частями. «Талибан» также занял уездный центр Аргандаб в провинции Кандагар.

Губернатор провинции Бадгис Хесамуддин Шамс сообщил, что в административном центре Калайи-Нав правительственные силы и исламисты объявили о прекращении огня после посредничества старейшин племен. Впрочем, остальные районы провинции «Талибан» уже захватил.

Также стало известно, что на фоне продвижения талибов афганские силовики и сотрудники полиции перевезли 240 заключенных из Кандагара в Кабул.

В этот же день член правительственной делегации на переговорах с «Талибаном» в Дохе Надер Надери заявил, что радикалы предложили режим прекращения огня сроком на три месяца в обмен на освобождение ранее захваченных 7 тыс. боевиков движения. Через несколько часов это заявление было опровергнуто представителями исламистской группировки. 

Советник президента Соединенных Штатов по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл и главы МИД стран Центральной Азии обсудили в Ташкенте пути установления мира в Афганистане.

На встрече американская чиновница заявила, что Вашингтон продолжит переговоры по политическому решению достижения мира в Афганистане. По ее словам, американская сторона будет оказывать содействие в сфере безопасности правительственным силам, а также гуманитарную помощь. 

Ашраф Гани провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия по вопросам обеспечения региональной безопасности и устойчивого развития.

Кроме того, в Ташкенте состоялись переговоры министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара с президентом Афганистана. Политики обсудили ситуацию в охваченной боевыми действиями стране.

В столице Узбекистана также прошла встреча главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с Ашрафом Гани и Мохаммадом Ханифом Атмаром. Обсуждались усилия по установлению прочного мира в Афганистане.

Пятница, 16 июля — встреча Гани и Лаврова

Министерство обороны Афганистана заявило утром, что за прошедшие сутки в 15 провинциях страны были ликвидированы 208 радикалов, а также 153 были ранены.

В то же время стало известно, что в ходе боев за Спин-Болдак погиб заместитель командующего сил специальных операций афганской армии полковник Седдик Карзай.

Было объявлено и о гибели фотокорреспондента индийского происхождения Даниша Сиддики, сотрудничавшего с агентством Reuters. Мужчина получил смертельные ранения, освещая бои за Спин-Болдак.

Помимо прочего, заместитель губернатора провинции Каписа Азиз-ур-Рахман Таваб был убит в столкновениях с талибами в районе Ниджраб. Его смерть подтвердили два источника в полиции. 

В то же время министр обороны Афганистана заявил, что правительственные силы отбили у боевиков два уезда провинции Бамиан и район Чахансур в провинции Нимроз. 

В Ташкенте Узбекистан, США, Афганистан и Пакистан договорились о введении нового формата консультаций по Афганистану. Четырехсторонняя площадка при участии этих стран будет призвана поддерживать афганский мирный процесс. 

В ходе международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте Ашраф Гани призвал «Талибан» к сотрудничеству для того, чтобы положить конец войне и нападениям. Политик также раскритиковал Пакистан за поддержку боевиков и попросил руководство этой страны использовать свое влияние для достижения мира. 

Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал все обвинения в адрес его страны «крайне несправедливыми», отметив, что Исламабад является последней стороной, заинтересованной в дестабилизации соседнего государства.

Гани и Хан также провели переговоры на полях саммита.

В этот же день Гани встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров российский дипломат указал на необходимость запуска межафганских переговоров, а также выразил серьезную обеспокоенность в связи с обстановкой в южноазиатском государстве.

Суббота, 17 июля — старт переговоров в Дохе

Министерство обороны Афганистана заявило утром, что за прошедшие сутки в ходе спецопераций в 12 провинциях страны были ликвидированы 284 талиба, а также 205 были ранены.

Оборонное ведомство республики сообщило об освобождении от радикалов ряда деревень в провинции Саманган, а также вдоль шоссе на город Балх. Кроме того, правительственным силам удалось отбить у исламистской группировки район Шейх Али в провинции Парван.

Талибы вновь отбили у правительственной армии уездный центр Чахансур в провинции Нимруз. Кроме того, исламисты перешли в наступление в провинции Фарьяб и начали штурмовать ее столицу — город Маймана. Также боевики захватили летнюю резиденцию губернатора провинции Сари-Пуль.

В Катаре начался новый раунд межафганских переговоров с участием представителей Кабула и талибов. Мероприятие проходит в закрытом режиме. Тем не менее источники канала 1TV сообщили, что в повестку входят такие вопросы, как формирование переходного правительства, освобождение заключенных и прекращение огня.

На открытии переговоров в Катаре глава делегации талибов Барадар Ахунд заявил, что «Талибан» считает необходимым для процветания Афганистана создать независимую исламскую систему. По его словам, встречи в Дохе до сих пор не достигли желаемого прогресса, но надежда все еще есть: группировка приложит все усилия для того, чтобы достичь положительных результатов.

В то же время представитель правительственной делегации Абдалла Абдалла сказал, что талибы используют военные методы для реализации своих целей. По его словам, мира можно достичь при условии компромисса с обеих сторон.

В субботу МИД Афганистана сообщил, что дочь посла страны была похищена неизвестными в Исламабаде. Ее пытали, а позже отпустили. Ведомство обратилось к правительству Пакистана с призывом найти преступников, привлечь их к ответственности и обеспечить безопасность диппредставительств и семей их сотрудников. В связи с инцидентом афганский МИД вызвал посла Пакистана, чтобы вручить ноту протеста.

Воскресенье, 18 июня — акция протеста у посольства Пакистана

Министерство обороны Афганистана заявило утром, что за прошедшие сутки в ходе спецопераций в 12 провинциях страны были ликвидированы 136 талибов, а также 81 сторонник радикального движения был ранен.

Кроме того, стало известно, что афганские силовики очистили от талибов уезд Сурки Парса в провинции Парван и район Малистан в провинции Газни. Представитель оборонного ведомства заявил, что в обоих случаях боевики понесли большие потери.

Несколько граждан провели акцию протеста у посольства Пакистана в ответ на похищение дочери афганского посла в Исламабаде. Имран Хан поручил министерству внутренних дел установить и арестовать виновных в инциденте.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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