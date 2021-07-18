Саммит в Ташкенте и захват КПП на границе с Пакистаном: афганский кризис набирает обороты

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В Афганистане продолжаются столкновения между правительственными силами и боевиками радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). В то же время за последние несколько дней на дипломатической арене состоялись мероприятия, которые могут значительно повлиять на обстановку в южноазиатском государстве.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в главных событиях в Афганистане за неделю с 12 по 18 июля.

Понедельник, 12 июля — талибы вошли в Газни

В ночь на 12 июля сотрудники сил безопасности Афганистана ликвидировали главу службы разведки талибов Кари Шагаси. Согласно заявлению МВД страны, операция проводилась в районе Мохаммад Ага провинции Логар. Одновременно были задержаны двое подручных высокопоставленного боевика.

Радикалы «Талибана» окружили город Газни в центральной части Афганистана и вошли в его пригороды.

Многочисленные источники также сообщили, что 12 июля районы Кахмард в провинции Бамиан и Гармсир в Гильменде перешли под контроль талибов. На этом фоне Министерство обороны Афганистана заявило, что за 24 часа в ходе операций афганских сил был ликвидирован 271 боевик. «Талибан» отверг эти цифры.

Taliban Intensifies Attacks on Ghazni City, Kandahar Cityhttps://t.co/Jn5bwkAfyz pic.twitter.com/lbjBHY2D5Z — TOLOnews (@TOLOnews) July 12, 2021

Оборонное ведомство официального правительства также объявило об уничтожении одного из главарей радикального движения Азиза Рахмана в результате авиаудара ВВС Афганистана в провинции Лагман.

Aziz-Rahman aka “Azifa”, a senior commander of #Taliban terrorists was killed in an #airstrike conducted by #AAF in Alingar district of #Laghman province today.

He was involved in the killing of innocent civilians & many terrorist activities in #Laghman. pic.twitter.com/leoQqiU5Gp — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 12, 2021

В понедельник в Кабуле также прошла церемония, символизирующая конец 20-летнего пребывания войск Соединенных Штатов в Афганистане. На мероприятии командующий американским контингентом в этой стране генерал Остин Миллер официально передал свои полномочия главе Центрального командования ВС США генералу Кеннету Маккензи.

Top US commander in Afghanistan, Miller, hands over command to McKenziehttps://t.co/CJW0QYL4m5 — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) July 12, 2021

Кроме того, дипломаты генерального консульства России в Мазари-Шарифе, работавшие в афганском городе Хайратон, были эвакуированы на территорию Узбекистана.

Вторник, 13 июля — оптимизм Гани на фоне продвижения боевиков

Министерство обороны Афганистана утром сообщило, что за прошедшие сутки в 13 провинциях страны 267 боевиков были ликвидированы, 119 — ранены, четверо — арестованы.

267 #Taliban terrorists were killed, 119 wounded & 4 others were arrested as a result of #ANDSF operations in Nangarhar, Laghman, Kandahar, Herat, Balkh, Faryab, Jowzjan, Helmand, Badakhshan, Kunduz, Takhar, Kapisa & Kabul provinces during the last 24 hours. &13 IEDs were defused pic.twitter.com/SY2zZ37C1T — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 13, 2021

В свою очередь, талибы заявили, что за ночь захватили ряд районов в провинциях Бамиан, Дайкунди и Гор в центральной части Афганистана и в провинции Лагман на востоке Исламской республики.

Боевики также заняли резиденцию губернатора провинции Кандагар Гюля Аги Шарзая. Флаг своего движения они подняли и в районе Маластан в центральной части страны.

Кроме того, радикалы объявили об уничтожении двух боевых вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk ВВС Афганистана в аэропорту Кундуза в результате «тактического удара». Вертолеты были сбиты с воздуха — против них применили дроны-камикадзе.

Помимо прочего «Талибан» опубликовал заявление, в котором открыто предупредил, что будет атаковать турецкие силы, если они останутся на территории Афганистана. Согласно пресс-релизу организации, решение Анкары продолжить миссию в Исламской республике является опрометчивым, а также нарушает суверенитет, территориальную целостность и противоречит национальным интересам страны.

Напомним, что в июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что между Джо Байденом и Реджепом Тайипом Эрдоганом была достигнута договоренность о «ведущей роли» Анкары в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после ухода американских военных.

Taliban warns Turkey against wanting to run Kabul Airport, threatens of 'consequences' https://t.co/oaUEusO0MJ — Republic (@republic) July 13, 2021

В этот же день действующий глава государства Ашраф Гани сделал оптимистический прогноз по ситуации с безопасностью в стране, которая должна «наладиться в ближайшие три месяца». Во время визита в провинцию Балх он заявил, что все районы, захваченные боевиками, будут в итоге отбиты правительственными силами.

Ghani: Security Situation Will Improve in 3 Monthshttps://t.co/hMcIWnDJvC pic.twitter.com/IndkYm04DS — TOLOnews (@TOLOnews) July 13, 2021

Вечером президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем эскалацию ситуации в Афганистане. Стороны подчеркнули важность содействия в практическом старте межафганского переговорного процесса.

Среда, 14 июля — захват КПП Спин-Болдак

Министерство обороны Афганистана заявило утром, что за прошедшие 24 часа в девяти провинциях страны был ликвидирован 191 радикал, а также 154 были ранены.

191 #Taliban terrorists were killed and 154 were wounded as a result of #ANDSF operations in Paktia, Ghazni, Khost, Kandahar, Herat, Farah, Helmand, Nimruz, and Takhar provinces during the last 24 hours.

Also, 14 IEDs were discovered & defused by #ANA. pic.twitter.com/U1wQHAO8E9 — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 14, 2021

Кроме того, ВВС Исламской республики в среду уничтожили талибского главу уезда Бахарак в провинции Такхар Латифа Ахундзада.

Движение «Талибан» объявило о захвате ключевого КПП Спин-Болдак в провинции Кандагар на границе с Пакистаном. Локация крайне важна с точки зрения торговли — это один из крупнейших пропускных пунктов на афганско-пакистанской границе.

Afghan Taliban announced the liberation of Kandahar’s Spin Boldak area and seized Pakistani currency from Afghan Intelligence officials. It was reportedly used for sponsorship of terrorism in Pakistan. pic.twitter.com/MSJoF2dn35 — Muhammad Ibrahim Qazi (@miqazi) July 14, 2021

В Душанбе также сообщили о том, что за два прошедших дня 347 афганцев пересекли границу с Таджикистаном. Бегство людей было вызвано ожесточенными боевыми действиями.

На этом фоне глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар обвинил радикальное движение в беспрецедентном кровопролитии.

«В течение последних месяцев талибы вместе со своими союзниками из числа международных террористов начали жестокое кровопролитие и террористическую деятельность против афганского народа и государства», — заявил дипломат.

В то же время в Лондоне заявили о готовности сотрудничать с «Талибаном», если он придет к власти в Афганистане.

«Каким бы ни было правительство, если оно придерживается определенных международных норм, правительство Великобритании будет взаимодействовать с ним», — сказал глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в интервью The Daily Telegraph.

Britain will work with #Taliban if it behaves, says Defence Secretary https://t.co/4pURLA82Z8 — Harun Najafizada (@HNajafizada) July 14, 2021

В то же время экс-президент США Джордж Буш-младший назвал ошибкой вывод американских войск из Афганистана. По его словам, последствия этого процесса будут «невероятно ужасными». Особую обеспокоенность бывший глава государства выразил в отношении женщин и девочек, которым придется жить в соответствии с жесткими нормами шариата.

Former President George W. Bush criticized the Western withdrawal from Afghanistan in an interview with a German broadcaster, saying he fears that Afghan women and girls will “suffer unspeakable harm.” https://t.co/k8YIqffpqZ — The Associated Press (@AP) July 14, 2021

Четверг, 15 июля — слухи о временном перемирии

Министерство обороны Афганистана заявило утром, что за прошедшие 24 часа в 15 провинциях страны были ликвидированы 193 радикала, а также 74 были ранены.

193 #Taliban terrorists were killed and 74 were wounded as a result of #ANDSF operations in Paktika, Ghazni, Kunar, Nangarhar, Kandahar, Zabul, Herat, Badghis, Helmand, Nimruz, Balkh, Samangan, Jowzjan, Takhar and Kunduz provinces during the last 24 hours. & 13 IEDs were defused. pic.twitter.com/KnyP4Z4mr4 — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 15, 2021

Правительственные силы заявили о возвращении контроля над Спин-Болдак, однако сам «Талибан» отверг потерю населенного пункта и назвал все подобные утверждения пропагандой Кабула.

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех написал в своем Twitter, что Исламабад сделал Кабулу предупреждение, согласно которому любые действия афганских правительственных войск по вытеснению талибов из района Спин-Болдак будут пресечены пакистанскими ВВС. Исламабад опроверг данное утверждение.

Breaking: Pakistan air force has issued official warning to the Afghan Army and Air Force that any move to dislodge the Taliban from Spin Boldak area will be faced and repelled by the Pakistan Air Force. Pak air force is now providing close air support to Taliban in certain areas — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) July 15, 2021

В то же время под контроль радикалов был взят уезд Пур-Шаман в провинции Фарах, после того как на их сторону перешли 150 силовиков и местный командующий афганскими частями. «Талибан» также занял уездный центр Аргандаб в провинции Кандагар.

Губернатор провинции Бадгис Хесамуддин Шамс сообщил, что в административном центре Калайи-Нав правительственные силы и исламисты объявили о прекращении огня после посредничества старейшин племен. Впрочем, остальные районы провинции «Талибан» уже захватил.

Clashes between the Taliban and security forces in Qala-e-Naw, capital of Badghis province, stopped this afternoon after the mediation of tribal elders, said provincial governor, Hesamuddin Shams. #Afghanistan pic.twitter.com/hOh5A5lxMp — TOLOnews (@TOLOnews) July 15, 2021

Также стало известно, что на фоне продвижения талибов афганские силовики и сотрудники полиции перевезли 240 заключенных из Кандагара в Кабул.

В этот же день член правительственной делегации на переговорах с «Талибаном» в Дохе Надер Надери заявил, что радикалы предложили режим прекращения огня сроком на три месяца в обмен на освобождение ранее захваченных 7 тыс. боевиков движения. Через несколько часов это заявление было опровергнуто представителями исламистской группировки.

Советник президента Соединенных Штатов по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл и главы МИД стран Центральной Азии обсудили в Ташкенте пути установления мира в Афганистане.

На встрече американская чиновница заявила, что Вашингтон продолжит переговоры по политическому решению достижения мира в Афганистане. По ее словам, американская сторона будет оказывать содействие в сфере безопасности правительственным силам, а также гуманитарную помощь.

Ашраф Гани провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия по вопросам обеспечения региональной безопасности и устойчивого развития.

Кроме того, в Ташкенте состоялись переговоры министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара с президентом Афганистана. Политики обсудили ситуацию в охваченной боевыми действиями стране.

Pleased to call on President @ashrafghani. Discussed the current situation in and around Afghanistan. Reiterated our support for peace, stability and development of Afghanistan. pic.twitter.com/heTlL9KwaQ — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 15, 2021

В столице Узбекистана также прошла встреча главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с Ашрафом Гани и Мохаммадом Ханифом Атмаром. Обсуждались усилия по установлению прочного мира в Афганистане.

#Afganistan CB Gani ve DB Atmar’la kalıcı barış çabalarını görüştük. Dost ve kardeş Afganistan’a desteğimiz sürecek.



Discussed efforts for lasting peace in #Afghanistan w/Pres @ashrafghani & FM @MHaneefAtmar. Our support to friendly&brotherly Afghanistan will continue.???????????????? pic.twitter.com/g5sS31yNj2 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 15, 2021

Пятница, 16 июля — встреча Гани и Лаврова

Министерство обороны Афганистана заявило утром, что за прошедшие сутки в 15 провинциях страны были ликвидированы 208 радикалов, а также 153 были ранены.

В то же время стало известно, что в ходе боев за Спин-Болдак погиб заместитель командующего сил специальных операций афганской армии полковник Седдик Карзай.

Было объявлено и о гибели фотокорреспондента индийского происхождения Даниша Сиддики, сотрудничавшего с агентством Reuters. Мужчина получил смертельные ранения, освещая бои за Спин-Болдак.

Pulitzer Prize winner Siddiqui was killed while covering a clash between Afghan security forces and Taliban fighters in the town of Spin Boldak, near the border with Pakistan | via @IndiaTVNews https://t.co/gxI1cmVRD9 — India TV (@indiatvnews) July 17, 2021

Помимо прочего, заместитель губернатора провинции Каписа Азиз-ур-Рахман Таваб был убит в столкновениях с талибами в районе Ниджраб. Его смерть подтвердили два источника в полиции.

В то же время министр обороны Афганистана заявил, что правительственные силы отбили у боевиков два уезда провинции Бамиан и район Чахансур в провинции Нимроз.

В Ташкенте Узбекистан, США, Афганистан и Пакистан договорились о введении нового формата консультаций по Афганистану. Четырехсторонняя площадка при участии этих стран будет призвана поддерживать афганский мирный процесс.

В ходе международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте Ашраф Гани призвал «Талибан» к сотрудничеству для того, чтобы положить конец войне и нападениям. Политик также раскритиковал Пакистан за поддержку боевиков и попросил руководство этой страны использовать свое влияние для достижения мира.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал все обвинения в адрес его страны «крайне несправедливыми», отметив, что Исламабад является последней стороной, заинтересованной в дестабилизации соседнего государства.

Гани и Хан также провели переговоры на полях саммита.

رییس‌جمهور غنی با عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان، در حاشیه‌ی نشست بین‌المللی «آسیای میانه و جنوبی: اتصال منطقه‌ای، چالش‌ها و فرصت‌ها» در تاشکند، پایتخت اوزبیکستان دیدار کرده است.@ashrafghani pic.twitter.com/ACMVvtVX1b — RTA Dari (@rtadari) July 16, 2021

В этот же день Гани встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров российский дипломат указал на необходимость запуска межафганских переговоров, а также выразил серьезную обеспокоенность в связи с обстановкой в южноазиатском государстве.

Суббота, 17 июля — старт переговоров в Дохе

Министерство обороны Афганистана заявило утром, что за прошедшие сутки в ходе спецопераций в 12 провинциях страны были ликвидированы 284 талиба, а также 205 были ранены.

Оборонное ведомство республики сообщило об освобождении от радикалов ряда деревень в провинции Саманган, а также вдоль шоссе на город Балх. Кроме того, правительственным силам удалось отбить у исламистской группировки район Шейх Али в провинции Парван.

28 #Taliban terrorists were killed 9 others were wounded in clearing operations conducted by #ANDSF with support from #AAF in Balkh - Samangan #highways, yesterday.



Similarly, several villages along Azrat Sultan district & Balkh-Samangan #highways were cleared of #Taliban pic.twitter.com/VPi3aVuRt4 — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 17, 2021

Талибы вновь отбили у правительственной армии уездный центр Чахансур в провинции Нимруз. Кроме того, исламисты перешли в наступление в провинции Фарьяб и начали штурмовать ее столицу — город Маймана. Также боевики захватили летнюю резиденцию губернатора провинции Сари-Пуль.

В Катаре начался новый раунд межафганских переговоров с участием представителей Кабула и талибов. Мероприятие проходит в закрытом режиме. Тем не менее источники канала 1TV сообщили, что в повестку входят такие вопросы, как формирование переходного правительства, освобождение заключенных и прекращение огня.

На открытии переговоров в Катаре глава делегации талибов Барадар Ахунд заявил, что «Талибан» считает необходимым для процветания Афганистана создать независимую исламскую систему. По его словам, встречи в Дохе до сих пор не достигли желаемого прогресса, но надежда все еще есть: группировка приложит все усилия для того, чтобы достичь положительных результатов.

В то же время представитель правительственной делегации Абдалла Абдалла сказал, что талибы используют военные методы для реализации своих целей. По его словам, мира можно достичь при условии компромисса с обеих сторон.

Urgent: First high-level delegation talks between the Afghan Republic and the Taliban begin in Doha. #Afghanistan #Qatar #AfghanPeaceProcess pic.twitter.com/MFuQrKqoUG — Taher Mojab (@taher_mojab) July 17, 2021

В субботу МИД Афганистана сообщил, что дочь посла страны была похищена неизвестными в Исламабаде. Ее пытали, а позже отпустили. Ведомство обратилось к правительству Пакистана с призывом найти преступников, привлечь их к ответственности и обеспечить безопасность диппредставительств и семей их сотрудников. В связи с инцидентом афганский МИД вызвал посла Пакистана, чтобы вручить ноту протеста.

Afghan foreign ministry summons Pakistan's ambassador in Kabul to lodge protest over kidnapping of daughter of Afghan ambassador in Islamabad. pic.twitter.com/FFncxShjjg — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) July 17, 2021

Воскресенье, 18 июня — акция протеста у посольства Пакистана

Министерство обороны Афганистана заявило утром, что за прошедшие сутки в ходе спецопераций в 12 провинциях страны были ликвидированы 136 талибов, а также 81 сторонник радикального движения был ранен.

136 #Taliban terrorists were killed and 81 were wounded as a result of #ANDSF operations in Kunar, Nangarhar, Logar, Paktia, Kandahar, Zabul, Jowzjan, Sar-e Pol, Balkh, Helmand, Nimruz, Takhar & Kapisa provinces during the last 24 hours.

Also, 14 IEDs were discovered & defused. pic.twitter.com/2UDa4zAzyW — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 18, 2021

Кроме того, стало известно, что афганские силовики очистили от талибов уезд Сурки Парса в провинции Парван и район Малистан в провинции Газни. Представитель оборонного ведомства заявил, что в обоих случаях боевики понесли большие потери.

#تازه: ولسوالی "سرخ پارسا" ولایت پروان از کنترل طالبان خارج شد.

سخنگوی وزارت دفاع ملی می‌گوید، در نتیجه‌ی عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی و بسیج مردمی، ولسوالی "سرخ پارسا" ولایت پروان از کنترل طالبان خارج و ده‌ها طالب مسلح کشته شدند.#سلام_سرباز pic.twitter.com/4gwvtUDoqQ — RTA Dari (@rtadari) July 18, 2021

Несколько граждан провели акцию протеста у посольства Пакистана в ответ на похищение дочери афганского посла в Исламабаде. Имран Хан поручил министерству внутренних дел установить и арестовать виновных в инциденте.

شماری از شهروندان کابل در برابر سفارت پاکستان، در واکنش به ربوده‌شدن و شکنجه‌ی سلسله علی‌خیل، دختر سفیر افغانستان در اسلام‌آباد، دست به اعتراض زدند.



سلسله علی‌خیل، دختر سفیر افغانستان در اسلام‌آباد، دو روز پیش از سوی افراد ناشناس ربوده شده و مورد شکنجه‌‌ی شدید قرار گرفته است. pic.twitter.com/cC4gfZesNj — RTA Dari (@rtadari) July 18, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.