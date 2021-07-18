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Шура после обвинений в анорексии начал активно есть и целоваться с Бледанс
Общество
Шура после обвинений в анорексии начал активно есть и целоваться с Бледанс
 /  Надежда Шибина

Ялта, 18 июля. Поклонники творчества Александра Медведева, более известного под псевдонимом Шура, откровенно переживают за кумира. А все потому, что он стремительно теряет в весе.

На своей странице в Instagram исполнитель разместил новую публикацию, которой попросту напугал фанатов. На фото он позирует в кровати в номере ялтинского отеля, и заметно, насколько он худой.

В кадре видно его лицо, шею и руки. Грудь он прикрыл цветастой подушкой.

«Прекрасное место для релакса», — подписал фотографию Шура.

Поначалу поклонники артиста хвалили его за то, что ему удалось так быстро похудеть, но потом худоба многим показалась нездоровой.

«Санюшка, хорош худеть, уже не очень красиво»; «Не худейте больше, пожалуйста. Вид у вас такой болезненный стал. Это печалит»; «Саша совсем исхудал»; «Больше худеть не нужно», — распалялись подписчики.

45-летний певец сел на строгую диету. Врачи обнаружили у него грыжу в желудке и напугали его тем, что она вполне может перерасти в злокачественную опухоль. Грыжа была удалена, после чего врачи строго-настрого запретили исполнителю употреблять сахар и алкоголь.

Спустя год артиста стало не узнать. Буквально в прошлом году он стал гостем нашумевшего ток-шоу «Что было дальше», где даже ведущие не преминули подшутить над его лишним весом.

Теперь же все по-другому. Звезда внимательно и бережно относится к своему здоровью. Ранее, чтобы похудеть, он пробовал таблетки для похудения и даже липосакцию.

На днях он в сторис вместе с комедийной актрисой и телеведущей Эвелиной Бледанс демонстрировал, как есть фруктовую тарелку, а потом поцеловал ее в щеку. Позднее появилась еще одна публикация, где певец рекламирует домашний сыр, пообещав отвезти его домой.

Ранее сообщалось, что заметно похудевший телеведущий Борис Корчевников показал торс в кабинете врача.

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