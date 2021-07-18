Экскурсионный двухэтажный поезд впервые проедет через Алтайский край

Барнаул, 18 июля. Двухэтажный туристический поезд «Байкальская сказка» отправится в путь в конце июля. Он проследует от Байкала до Москвы.

В рамках тура поезд проедет Алтайский край. Он сделает остановку в Славгороде, откуда туристов повезут на озеро Большое Яровое. После этого они продолжат свой маршрут.

Пассажиры, которые примут участие в этом путешествии, смогут насладиться красотой России из окон комфортабельных двухэтажных вагонов. Также в ряде городов, которые расположены на пути следования, поезд будет делать остановки. В это время туристы могут познакомиться с местными достопримечательностями.

РЖД обещает комфортные условия на протяжении всего маршрута. Туристам будет предложен вагон-ресторан, а в купе доступна система кондиционирования.

Как ранее сообщалось, поезд с вагоном для вакцинации от COVID-19 начал курсировать по Югре. Его предоставила Свердловская железная дорога.