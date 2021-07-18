Британские кураторы заменяют структуры Навального новым проектом «Позитивная повестка»

Владимир Ашурков набирает сотрудников в новую организацию на фоне упадка связанных с Навальным структур. По мнению Александра Сосновского, британские кураторы решили заменить отработанный бренд, так как на имени Навального больше ничего нельзя «построить».

Бывший исполнительный директор ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) Владимир Ашурков, проживающий в Британии, сообщил о наборе сотрудников в новый проект по построению «прекрасной России будущего».

«Объявляю о вакансии в проект «Позитивная повестка» — координация работы в области экономической и политической программы для России», — сообщил Ашурков на своей странице в Facebook

Проект подразумевает полную занятость. От кандидатов требуется опыт написания текстов на общественно-политические темы и экономическая подготовка. География проживания — Европа, в том числе Россия.

Prt Scr facebook.com / Владимир Ашурков

Главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский в комментарии для Федерального агентства новостей выразил уверенность, что целью нового проекта Владимира Ашуркова станет дестабилизация ситуации в России. Он напомнил, что соратник Навального замечен в связях с западными политическими институтами.

«Надо хорошо помнить, кто такой Владимир Ашурков. Это тот самый человек, который был на известном видео, где просил деньги на антироссийскую деятельность. Не забудем, что это тот человек, который состоял в одних списках с Браудером, в списках получателей средств на антироссийскую работу», — пояснил Сосновский.

Напомним, в феврале 2021 года RT опубликовал видео встречи соратника Навального с сотрудником британского посольства. В ролике Ашурков просит о выделении средств в размере «10–20 миллионов долларов в год» на расширение команды, отмечая, что «для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги». Среди планов, озвученных Ашурковым, — массовые протесты, гражданские инициативы, пропаганда, а также сделки с элитами.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.