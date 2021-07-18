Названы три признака рака кишечника, которые возникают после еды

Москва, 18 июля. Основные симптомы колоректального рака связаны с изменениями в работе кишечника, однако некоторые признаки могут проявляться и после приема пищи.

Боль в желудке, дискомфорт или вздутие живота, возникающие во время еды или сразу после, могут сигнализировать о развитии онкологического заболевания. В некоторых случаях это чревато уменьшением количества потребляемой пищи и потерей веса, передает Express.

Кроме того, к симптомам рака кишечника относится постоянное изменение в работе пищеварительного тракта, например, более частый стул, жидкое состояние фекалий, а также следы крови в них. При появлении этих признаков следует незамедлительно обратиться за квалифицированной помощью к врачам.

Исследование ранее показало, что риск возникновения рака кишечника помогает снизить физическая активность. Спортивные упражнения оказались способны замедлять рост раковых клеток.