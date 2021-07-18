Три человека отравились угарным газом на фестивале кантри-музыки в Мичигане

Вашингтон, 18 июля. Тела трех человек были найдены в трейлере рядом с местом проведения фестиваля кантри-музыки в Мичигане.

Правоохранители обнаружили трупы трех человек в вагончике на территории кемпинга на юге штата Мичиган. Несколько дней подряд в этом месте проводился фестиваль кантри-музыки.

По предварительным данным, жертвы отравились угарным газом. В этом же трейлере были найдены еще двое мужчин, находившихся без сознания. Медики госпитализировали пострадавших.

Правоохранители начали вести расследование произошедшего инцидента. Они предполагают, что генератор, находившийся рядом с туристическим прицепом, мог выделять угарный газ.

Ранее стало известно о 25 пострадавших при утечке химикатов в аквапарке Техаса. Ведется расследование ЧП.