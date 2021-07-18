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В Минобороны России анонсировали начало тактических учений по отработке ПВО Москвы

  /   Обновлено: 18 июля 2021 16:06
Армия
В Минобороны России анонсировали начало тактических учений по отработке ПВО Москвы
ИА Политика Сегодня  /  Алла Ларионова

Москва, 18 июля. Тактические учения по отработке противовоздушной обороны (ПВО) столицы России состоятся 21 июля в Подмосковье, сообщили в Минобороны РФ.

Во время маневров расчеты зенитных ракетных систем С-400 продемонстрируют свои боевые навыки. Также в тренировках задействуют зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С-1». Военнослужащие отработают задачи обнаружения, перехвата и отражения массированной атаки условных воздушных средств на объекты в Москве.

Ранее в Южном военном округе сообщили, что Россия и Алжир проведут совместные тактические учения. Маневры военнослужащих состоятся не раньше октября в Северной Осетии.

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