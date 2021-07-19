Военный эксперт указал, как Украина провалила операцию по захвату Донецка в 2014 году

Бывший президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в интервью одного из местных телеканалов рассказал о плане США по захвату Донецка в разгар боев в Донбассе. По его словам, операцию разработал бывший глава ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус.

План ЦРУ

Саакашвили утверждает, что Петреус разработал план по взятию Донецка и призывал украинские власти к наступлению на город. По его словам, это было в 2014 году, когда ополчение вышло из Славянска и Краматорска.

«Мне генерал Петреус направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: «A, B, C, D» — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк», — рассказал Саакашвили о плане американцев по захвату столицы ДНР.

По заявлению Саакашвили, Петреус настаивал на захвате Донецка, объясняя это тем, что силовики могли справиться своими силами. Политик назвал генерала самым выдающимся современным генералом из живых, который выиграл реально афганскую и иракскую кампании.

Федеральное агентство новостей /

Реакция Порошенко

Михаил Саакашвили также утверждает, что сообщил о плане генерала США бывшему президенту Украины Петру Порошенко, однако тот никак на него не отреагировал. В телефонном разговоре с экс-главой государства он попытался обсудить с ним предложение американского военного, однако Порошенко перевел разговор на другую тему.

«Хотя бы перезвони, заинтересуйся, пригласи этого человека, послушай его мнение. Я бы так сделал как минимум», — указал он.

Донецк в окружении

Военный эксперт Борис Рожин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему провалился план по захвату Донецка, который предложил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. По его словам, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в 2014 году планировал окружить столицу ДНР, и впоследствии взять город под свой контроль без штурма.

«Украина планировала различные операции по захвату Донецка. Но ставка была сделана не на штурм города, а на его окружение. Можно напомнить, что наступление ВСУ с одной стороны было проходило на Шахтерск, а с другой — со стороны Дебальцево. Главная задача — окружить Донецк, чтобы не штурмовать его. Генштаб ВСУ сделал ставку именно на окружение столицы ДНР. После потери Славянска и Краматорска в самом Донецке находилось не такое уж большое количество ополченцев. Если бы ВСУ рискнули, то, возможно, могли бы занять некоторые районы города — как минимум. Но ставка была сделана на другой план», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Специалист рассказал и о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США после Майдана создало в центральном здании СБУ в Киеве специальный отдел, через который Штаты руководили Украиной.

«А в том, что американцы причастны к разработке военных планов для Украины, нет никаких сомнений. Напомню, что и государственный переворот на Украине планировался при непосредственном участии США. Они особо этого не скрывают. Даже бывший президент США Барак Обама признавал, что американцы сыграли определенную роль в свержении экс-главы Украины Виктора Януковича. Поэтому нет ничего удивительного в том, что американцы имели прямое отношение к планированию операций в Донбассе. Отмечу, что ЦРУ активно въехало в здание СБУ в первый же месяц после государственного переворота. На Владимирской, 33, появился целый отдел ЦРУ, который курировал украинские спецслужбы в интересах новых хозяев Украины», — указал он.

Федеральное агентство новостей /

Также военный эксперт заявил, что у Дэвида Петреуса достаточно высокий авторитет в узких военных кругах.

«Что касается самого Петреуса, то он хорошо котировался при Обаме. Но экс-президент Дональд Трамп относился к нему с негативно, называя «книжным червем». Когда возник вопрос о назначении нового советника по национальной безопасности США, эту должность должен был занять как раз Петреус. Но ничего не получилось, поскольку Трамп к нему не очень хорошо относился. Несмотря на это, в узких кругах у него достаточно высокий авторитет», — резюмировал Борис Рожин.

Подразделения ВСУ разместили ракетный комплекс «Оса» на линии соприкосновения в Донбассе близ подконтрольного Киеву населенного пункта Вершина. По данным Народной милиции ЛНР, этот район является зоной ответственности 59-й бригады ВСУ.