Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 16:18
16:16
Шоу-бизнес
Сергею Пенкину пришлось сдавать квартиру во время пандемии
16:14
Общество
Расход воды на полив растений в Петербурге увеличили на 20% из-за жары
16:12
Происшествия
Прокуратура предложила ужесточить обвинение девушке, сбившей детей в Москве
16:11
Общество
Экскурсионный двухэтажный поезд впервые проедет через Алтайский край
16:10
Общество
Азовское море обошло Черное по температуре воды и прогрелось до +29 градусов
16:08
Общество
Диетолог Елена Соломатина рассказала, как действенно убрать лишний жир с живота
16:00
Общество
Вассерман рассказал, почему усилилась наркотизация населения в период пандемии
15:59
Происшествия
Два дополнительных самолета Бе-200 вылетели в Якутию для тушения пожаров
15:55
Общество
Названы три признака рака кишечника, которые возникают после еды
15:55
Происшествия
Три человека отравились угарным газом на фестивале кантри-музыки в Мичигане
Все новости

В Швейцарии подход ФРГ к климатическим вопросам назвали недостаточно эффективным
Политика
В Швейцарии подход ФРГ к климатическим вопросам назвали недостаточно эффективным
Global Look Press  /  Ioannis Alexopoulos / Keystone Press Agency

Берн, 18 июля. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung опубликовала аналитический материал о наводнении, которое случилось в Германии.

Обозреватель издания убежден, что природные явления напрямую связаны с изменением климата. Это говорит о том, что меры Германии по снижению количества выбросов CO2 не являются эффективными в должной степени.

«Вопросы об ответственности, которые теперь следует задать немецким политикам, касаются не только вывода из эксплуатации угольных электростанций или строительства дополнительных ветряных электростанций», — говорится в материале.

Вместе с тем журналист обратил внимание, что системы предупреждения населения о природных катаклизмах работают недостаточно продуктивно. Правительству также следует провести работу над усовершенствованием сооружений для отвода сточных вод.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в наиболее пострадавшие от наводнения районы страны. В результате стихийного бедствия погибли более ста человек.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Швейцарии подход ФРГ к климатическим вопросам назвали недостаточно эффективным
германия швейцария наводнение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru