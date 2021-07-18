В Швейцарии подход ФРГ к климатическим вопросам назвали недостаточно эффективным

Берн, 18 июля. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung опубликовала аналитический материал о наводнении, которое случилось в Германии.

Обозреватель издания убежден, что природные явления напрямую связаны с изменением климата. Это говорит о том, что меры Германии по снижению количества выбросов CO2 не являются эффективными в должной степени.

«Вопросы об ответственности, которые теперь следует задать немецким политикам, касаются не только вывода из эксплуатации угольных электростанций или строительства дополнительных ветряных электростанций», — говорится в материале.

Вместе с тем журналист обратил внимание, что системы предупреждения населения о природных катаклизмах работают недостаточно продуктивно. Правительству также следует провести работу над усовершенствованием сооружений для отвода сточных вод.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в наиболее пострадавшие от наводнения районы страны. В результате стихийного бедствия погибли более ста человек.