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Кинокритик поделился мнением о победившем в Каннах фильме Дюкурно «Титан»
Общество
Кинокритик поделился мнением о победившем в Каннах фильме Дюкурно «Титан»
кадр из фильма «Титан»  / 

Французский лидер Эммануэль Макрон поздравил режиссера Жюлию Дюкурно с победой на 74-м Каннском кинофестивале. В разговоре с ФАН кинокритик, киновед, режиссер Алексей Гусев поделился мнением о фильме Дюкурно «Титан».

Как признался сам эксперт, результаты кинофестиваля в Каннах его порадовали.

«Я сейчас не в Каннах и пока не видел фильм. Но судя по тому, что я о нем слышал, что мне говорили коллеги, которые сейчас находятся там, меня порадовали эти результаты. Это означает, что Каннский кинофестиваль не пошел на поводу социальной, политической и других повесток. Канны, к сожалению, делали это не всегда, но в большей части. Поэтому они так хороши», — отмечает критик.

Кинокритик поделился мнением о фильме Дюкурно «Титан», победившем в Каннах
кадр из фильма «Титан»  / 

К слову, сюжет картины «Титан» строится вокруг главной героини Алексии. Из-за травмы головы, полученной в детстве, часть ее черепа заменена на титановую пластину. В один из вечеров она расправляется с надоедливым поклонником, прячет тело, совокупляется с автомобилем, возвращается домой и сжигает своих родителей. Для пущего драматизма в итоге Алексия беременеет. Да, от автомобиля. И на свет появляется ребенок, в чьих жилах течет машинное масло.

«Канны не пошли на поводу у моды, модных поветрий и присудили приз фильму, где есть творческая свобода, вызов, сложность, риск, двусмысленность. То есть в нем есть все те качества, которыми должен обладать настоящий художественный фильм», — делится мнением собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что кинолента режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» на Каннском кинофестивале завоевала награду в категории «Особый взгляд». Режиссер получила Гран-при конкурса авторского кино. Приз со сцены зала «Дебюсси» принял продюсер ленты Александр Роднянский.

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Все новости / Общество / Кинокритик поделился мнением о победившем в Каннах фильме Дюкурно «Титан»
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