В Китае впервые зафиксировали смерть человека от вируса обезьяны

Пекин, 18 июля. Первый случай смерти человека из-за заражения вирусом от обезьяны зафиксировали в Китае. Скончался 53-летний ветеринар.

Врач проживал в Пекине. В начале весны он проводил научную работу, для которой вскрыл двух мертвых приматов. Спустя месяц у него появились тошнота, рвота и лихорадка. Уже 27 мая он умер.

Результаты исследования показали, что ветеринар заболел вирусом обезьяны B (BV) от своих подопытных. Это первый зафиксированный случай смерти от заболевания. Специалисты протестировали на вирус людей, которые контактировали с врачом, но инфекцию не выявили.

Исследователи из США и Германии ранее создали наноловушки на базе генетического материала. Они задерживают распространение и поглощают вирусы.