Экологичные центры обработки данных завоевывают норвежский рынок

Осло, 18 июля. Норвегия уходит от экспорта нефти к развитию «зеленых» дата-центров.

Строительство центров обработки данных становится в Норвегии все популярнее. Причинами тренда является несколько факторов. Об этом пишет Computerworld.

Экономика страны имела хорошее подспорье благодаря значительным нефтегазовым запасам в Северном море. Развитие экспортной отрасли позволило Норвегии стать государством с достаточно высоким уровнем жизни и оплаты труда. Построив финансовый фундамент, норвежцы начинают постепенно диверсифицировать систему и развивать другие отрасли.

Отмечается, что в настоящее время порядка 98% энергии в стране добывается благодаря использованию альтернативных источников энергии. Строительство обходится достаточно дешево.

Центры обработки данных требуют для функционирования много электроэнергии, поэтому подобная деятельность становится привлекательной для экологичных компаний. Помимо этого, близлежащие страны Прибалтики все чаще становятся аутсорсерами. поэтому все более востребованными в Норвегии становятся дата-центры.

Аналитики из Норвегии недавно поделились своим прогнозом по развитию мировой нефтедобычи в условиях сокращения разведанных запасов.