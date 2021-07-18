Китайские ученые изобрели клей из яда змеи для быстрого заживления ран

Пекин, 18 июля. Клей для заживления ран на основе змеиного яда разработали китайские ученые совместно с коллегами из Канады.

Этот клей из яда змеи Bothrops atrox под воздействием света способен заживлять раны и останавливать кровотечение меньше, чем за минуту. Результаты научной работы опубликованы в журнале Science Advances.

Разработку исследователи опробовали на ранах лабораторных крыс. Повреждения осматривали ежедневно в течение 20 дней. На пятый день рана, обработанная клеем с змеиным ферментом, зажила.

Американские специалисты ранее создали уникальный имплант для мозга. С его помощью станет возможным читать мысли парализованных людей.