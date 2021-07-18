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«Всегда со мной»: Мишулина трогательно обратилась к отцу в годовщину его смерти
Общество
«Всегда со мной»: Мишулина трогательно обратилась к отцу в годовщину его смерти
instagram.com  /  @karinamishulina

Москва, 18 июля. Российская актриса Карина Мишулина не может оправиться от смерти отца, советского актера Спартака Мишулина. В честь траурной даты она обратилась к родителю со стихами.

Звезда классического советского фильма «Белое солнце пустыни» умер 17 июля 2005 года. Даже спустя годы его имя не забыто не только близкими, но и поклонниками. В честь годовщины его дочь опубликовала трогательный пост на своей странице в социальной сети Instagram. В публикации она выложила некоторые архивные видео с выступлений Мишулина.

«Мне говорили, время лечит, но оно лишь притупляет боль! Мне говорили, станет легче. Я не знаю... но ты всегда со мной!» — опубликовала свое стихотворение Карина Мишулина в Сети.

Артистка призналась, что очень скучает по родителю, и иногда ей хочется кричать на весь мир о том, как она сильно любит его и как без него невыносимо тяжело.

Поклонники отметили, что стихотворение получилось очень чувственным и проницательным. Некоторые уверены, что Спартак Мишулин гордится, глядя на свою дочь из лучшего мира.

«Прекрасные проникновенные стихи. Отец вами гордится оттуда. Уверена он в лучшем мире»;

«Восхищаюсь вашей семьей и талантом»;

«Какие проникновенные строчки. Так трогают за самую душу», — с восторгом отметили поклонники.

Почти неделю назад вся страна с болью прощалась с великим режиссером и кинематографистом Владимиром Меньшовым. Его дочь актриса Юлия Меньшова во время похорон не могла найти себе места. Опорой в тяжелый момент для нее стала актриса Марина Зудина.

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смерть стихи мишулин
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