Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 01:25
01:23
Происшествия
Пожарные устранили угрозу перехода пожара на поселок в Карелии
01:17
Общество
Рестораны Москвы начали принимать гостей без QR-кодов
01:05
Экономика
Динамика ипотечного рынка России оказалась одной из лучших в Европе
01:04
Происшествия
ВМФ опроверг столкновение двух кораблей во время репетиции на Неве
01:00
Общество
Психолог Суздальцева пояснила, как правильно принимать решения на фоне стресса
00:58
Общество
Использование этилового спирта в парфюме начнут отслеживать в России
00:53
Весь мир
Аномальная погода на Аравийском полуострове привела к селям и наводнениям
00:41
Общество
Опрос показал высокую заинтересованность студентов в IT-специальности
00:41
Весь мир
Как Израиль оказывает поддержку Саудовской Аравии в преследовании диссидентов
00:39
Общество
Жителей Магаданской области ожидают первые за лето заморозки
Все новости

Где в Крыму найти Лебединое озеро
Общество
Где в Крыму найти Лебединое озеро
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Артемина

В Крыму множество интересных уголков и достопримечательностей как рукотворных, так и природных. Одним из них стало Лебединое озеро в окрестностях Евпатории. У этого места есть своя удивительная история, и сегодня ФАН поделится ею с читателями.

Примечательно, что название Лебединое озеро не считается официальным — так его прозвали туристы из-за того, что место облюбовали лебеди. На самом же деле оно является частью соленого озера Сасык-Сиваш, славящегося своим необычным розовым цветом. Переводится оно с тюркского как «вонючая грязь» или «зловонная грязь».

До недавнего времени лебеди прилетали в эти края часто, но ненадолго, пока однажды одна залетная пара не вывела тут птенцов. Со временем колония разрослась, привлекла внимание любопытных туристов, а те в свою очередь обеспечили птицам хорошую кормовую базу. Сейчас в озере обитает более ста особей.

Пернатых не запрещено кормить с рук, однако важно знать, что лебедям нельзя давать черный хлеб, сухую крупу, сырые овощи и любую соленую пищу. Это может навредить птицам. Кроме того, не стоит делать резких движений: хоть местные лебеди и привыкли к людям, но все же не стали ручными.

Стоит отметить, что прилегающая к озеру территория не благоустроена ― здесь не встретишь дорожек и лавочек, но неподалеку есть несколько небольших кафе и точек, продающих хлеб. Координаты озера: 45.202603, 33.408106.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что крымчане раскритиковали популярную российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову за кормление лебедей хлебом в Евпатории.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Где в Крыму найти Лебединое озеро
крым отдых озеро
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru