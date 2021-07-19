Где в Крыму найти Лебединое озеро

В Крыму множество интересных уголков и достопримечательностей как рукотворных, так и природных. Одним из них стало Лебединое озеро в окрестностях Евпатории. У этого места есть своя удивительная история, и сегодня ФАН поделится ею с читателями.

Примечательно, что название Лебединое озеро не считается официальным — так его прозвали туристы из-за того, что место облюбовали лебеди. На самом же деле оно является частью соленого озера Сасык-Сиваш, славящегося своим необычным розовым цветом. Переводится оно с тюркского как «вонючая грязь» или «зловонная грязь».

До недавнего времени лебеди прилетали в эти края часто, но ненадолго, пока однажды одна залетная пара не вывела тут птенцов. Со временем колония разрослась, привлекла внимание любопытных туристов, а те в свою очередь обеспечили птицам хорошую кормовую базу. Сейчас в озере обитает более ста особей.

Пернатых не запрещено кормить с рук, однако важно знать, что лебедям нельзя давать черный хлеб, сухую крупу, сырые овощи и любую соленую пищу. Это может навредить птицам. Кроме того, не стоит делать резких движений: хоть местные лебеди и привыкли к людям, но все же не стали ручными.

Стоит отметить, что прилегающая к озеру территория не благоустроена ― здесь не встретишь дорожек и лавочек, но неподалеку есть несколько небольших кафе и точек, продающих хлеб. Координаты озера: 45.202603, 33.408106.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что крымчане раскритиковали популярную российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову за кормление лебедей хлебом в Евпатории.