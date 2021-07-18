Глава ЦАР призвал совершенствовать работу судебной системы республики

Банги, 18 июля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и премьер-министр Анри-Мари Дондра приняли участие в торжественной церемонии возобновления работы судов и трибуналов.

Еще в 2016 году, вступая в должность главы республики, Туадера назвал конец безнаказанности одной из важнейших целей будущей деятельности. За прошедшие годы на этом направлении произошли существенные сдвиги, и теперь, по мнению президента, наступила пора работать над совершенствованием системы.

«Мы приложим все усилия, чтобы исправить многочисленные недостатки наших судов. В частности, это медленная обработка дел, а также нерешительность некоторых работников, что является злом, подрывающим правосудие нашей страны», — заявил Туадера.

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Он призвал нотариальную палату, приставов и коллегию адвокатов не допускать отклонений от нормального хода работы. Президент выступил с осуждением недобросовестных субъектов, которые используют служебное положение для личного обогащения, нанося тем самым ущерб развитию страны.

В настоящий момент около 75% находящихся за решеткой жителей ЦАР только ожидают разбирательства их дел. Туадера призвал работать над этой проблемой и соблюдать законные сроки содержания под стражей.

Также в субботу жители республики отметили Всемирный день Международного уголовного суда. В честь праздника по улицам столицы прошла колонна горожан, которые в конце шествия вручили представителю МУС и министру юстиции знамя с изображением весов, символизирующих справедливость.