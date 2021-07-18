Супергерои в реальной жизни: «Счастливые Нижегородцы» заботятся о детях и экологии

Волонтеры движения «Счастливый Нижний Новгород» третий год трудятся над тем, чтобы сделать мир чище, а жизнь детей-сирот — интереснее. Обычные горожане расчищают от мусора берега водоемов и с праздниками наведываются в детские дома и интернаты. О силе добра и заразительном примере друзей по интересам ФАН рассказала волонтер Ирина Румянцева.

— Расскажите, пожалуйста, об истории создания вашего движения. Как вам удалось превратить небольшую группу энтузиастов в настоящее движение экоактивистов?

— В разгар весенних субботников 2019 года один из наших волонтеров Денис позвонил в администрацию Приокского района Нижнего Новгорода и предложил помощь нескольких добровольцев для уборочных работ. Таким образом мы начали организовывать субботники, помогая приводить в порядок загрязненные территории в разных районах города. На них выходило от 5 до 15 человек. Образовалась команда людей, заинтересованных в том, чтобы наш город стал чище, и готовых своими действиями показывать хороший пример для других. Сейчас нас 10 активных постоянных участников группы, периодически к нам присоединяются другие активные нижегородцы.

За четыре месяца прошлого года нашими силами был организован и проведен в общей сложности 21 субботник в шести районах Нижнего Новгорода. На уборку выходило в общей сложности 42 волонтера и было собрано 500 мешков строительного и бытового мусора. А в этом году с 3 мая по 11 июля мы провели уже 16 субботников.

vk.com / Счастливый Нижний Новгород

— Над чем вы работаете зимой? Ведь с выпадением снега проведение субботников становится чем-то фантастическим?

— В декабрьские, январские и февральские выходные наши ребята помогали наводить порядок на территориях детского дома №3 и Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Ласточка». Особенно нам понравился новогодний проект, когда, следуя чудесной новогодней традиции, в декабре 2020 года мы с особой заботой и вниманием организовали и провели пять новогодних праздничных мероприятий с Дедом Морозом и Снегурочкой в социальных приютах для детей и подростков Нижнего Новгорода и Дзержинска, в первом санаторном детском доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Ласточка» и в центре помощи семье и детям «Быть мамой». Специально созданная нами для этого музыкальная программа с песнями, танцами и конкурсами, а также разнообразные подарки несказанно порадовали 130 детишек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1 июня, в день защиты детей, мы украшали территорию трех детских учреждений красивыми клумбами, занимаясь вместе с детьми и воспитателями посадкой цветов. Также наши волонтеры, мастер спорта по легкой атлетике, чемпион России в беге на 100 км Дмитрий Павлов и его супруга Александра провели праздничное спортивное занятие с эстафетой для 10 воспитанников детского дома №3.

vk.com / Счастливый Нижний Новгород

— Ваши активисты — кто они?

— Нашу группу постоянным участием поддерживают люди разных возрастов. Самому младшему Илье 13 лет, самому старшему Николаю Николаевичу — 75. В команде добровольцев бизнесмены, домохозяйки, студенты, офисные сотрудники, тренеры.

Наш волонтер Денис как-то поделился с нами своей детской мечтой. Когда-то он хотел стать супергероем, и сейчас, помогая другим, воплощает давнюю идею в жизнь. Другой активист, Дмитрий, признался, что ему нравится видеть хорошие изменения в своем окружении, в людях. Ведь таким образом он меняет мир. А самый старший участник нашего движения Николай Николаевич утверждает, что добрые дела делать приятнее. Нижний Новгород он считает своим домом. Ведь в нем он живет 75 лет, вырастил пятерых детей. Здесь же родились восемь внуков и правнучка.

vk.com / Счастливый Нижний Новгород

— Поделитесь историями, которые меняют жизнь не только адресатов помощи, но и волонтеров.

— Однажды на новогоднее праздничное мероприятие в одном из детских домов волонтер Ирина взяла своего старшего сына, чтобы он помог с музыкальным сопровождением мероприятия. Для 13-летнего подростка было непривычно видеть детей, лишенных родительской заботы. Также он увидел счастливые глаза воспитанников и сотрудников детского дома. После праздника сын неожиданно подошел к матери и сказал, что гордится ею, так как она занимается таким важным делом.

А эта история Александры: Толик живет в нижегородском детском доме. Этой весной наш волонтер Дмитрий организовывал тренировки по бегу для детей из этого детского дома, чтобы подготовить их к участию в забеге «Беги, герой». Мальчик тоже вошел в команду, хотя он был самым маленьким из ребят, но точно самым целеустремленным. Перед забегом ребята наклеили на себя сводилки — временные изображения символики мероприятия, и Толик не был исключением, он с нетерпением ждал, когда же сделают и ему. Все время, пока ребята ждали начала детского забега, Толик ходил с улыбкой на лице, чем очень выделялся среди остальных. А на самом забеге показал хорошие результаты! Через четыре дня после забега волонтеры навестили наших героев, живущих в этом детском доме. Толик гордо встретил нас в футболке с символикой забега, а на его руках красовались сводилки, которые он решил сберечь в память о том важном для него событии. Из него точно получится настоящий чемпион.

vk.com / Счастливый Нижний Новгород

Еще Александра рассказала, что на всю жизнь запомнит очень общительного, доброжелательного глухонемого мальчика 13 лет, которого встретила в одном из детских домов. Было видно, как нелегко ему общаться с окружающими. Язык жестов знает только его сестра, которая, к сожалению, не всегда рядом и может ему помочь в общении. Да еще проблема — читать и писать он не тоже может.

Попытавшись пообщаться с ним пантомимой, волонтер узнала, что он отрицательно относится к курению и любит спорт. Когда наши активисты приехали в этот детский дом с лекцией от чемпиона России и Европы в беге на 100 км Дмитрия, этот мальчик тоже был на встрече. Хоть ничего не слышал, но сидел с ребятами и с вниманием смотрел на лектора. Было видно, что ему очень интересно, что ему нравится разглядывать кубки и медали.

Когда мы приехали туда во второй раз проводить спортивную эстафету, мальчик настоял на том, чтобы принять участие в эстафете наравне с другими ребятами. Под профессиональным руководством, старательно выполняя все задания, он вместе с другим ребятами успешно выполнил спортивную разминку и принял участие в веселой эстафете, благодаря которой в полной мере все прочувствовали дух командной игры. Было видно, как он стремится быть таким же как и все, полноценно жить и взаимодействовать с окружением, хоть для этого ему на надо прилагать больше усилий. Окружающие его поддерживали, предоставляя возможность быть с ними на равных.