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Китай запустил площадку по торговле углеродными квотами
Экономика
Китай запустил площадку по торговле углеродными квотами
Федеральное агентство новостей

Пекин, 18 июля. Власти Китая официально запустили общенациональную площадку, созданную для торговли квотами на выбросы углекислого газа, передают местные СМИ.

Основными участниками торгов на начальном этапе выступят предприятия, которые занимаются выработкой электроэнергии. Торговля будет вестись в онлайн-режиме. Уже сейчас к процессу подключились свыше 2 тыс. компаний.

По предварительным оценкам, годовой объем выбросов углекислого газа предприятий, участвующих в торгах, составляет порядка 4 млрд тонн. Благодаря регулированию всех процессов Китай сможет добиться поставленных целей в борьбе за сохранение экологии, отметил замминистра охраны окружающей среды Чжао Инминь.

Евросоюз, тем временем, также пытается реализовать план сокращения выбросов углекислого газа, однако инициатива может подорвать экономическое сотрудничество с Россией. Таким образом, Москву ожидает крайне жесткий налоговый и таможенный режим.

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китай квоты углекислый газ
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