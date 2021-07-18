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Канцлер Германии прибыла в наиболее пострадавшие от наводнения районы страны

  /   Обновлено: 18 июля 2021 15:47
Политика
Канцлер Германии прибыла в наиболее пострадавшие от наводнения районы страны
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России

Берлин, 18 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель посетила несколько районов на западе страны, которые больше всего пострадали от наводнения.

Такую информацию сообщил телеканал Welt. По данным журналистов, днем 18 июля Меркель прибыла в коммуну Шульд в районе Арвайлер, где из-за наводнения обрушились несколько домов. Также известно, что в этом регионе погибли не меньше 110 человек и пострадали около 670 граждан.

Во время своего визита канцлер пообщалась со спасателями и пожарными, которые работают на месте ЧП.

Ранее стало известно, что Германия выделит более 300 миллионов евро, чтобы устранить последствия разбушевавшейся стихии. Однако власти отметили, что для этих целей денег может не хватить, и потребуются дополнительные средства.

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меркель германия наводнение
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