Жилая недвижимость в Дубае продолжает дорожать

Дубай, 18 июля. Цены на жилье в Дубае во втором квартале 2021 года возросли на 3,8% в сравнении с первым за счет роста спроса на виллы и апартаменты. На это указывает индекс Valustrat (VPI).

Согласно данным, виллы возглавили квартальный рост с показателем 7%, а годовой подъем достиг 6,3%. В квартальном исчислении жилая недвижимость выросла в цене на 1,7%, а в годовом – подешевела на 4,8%.

Наивысший годовой прирост капитала был отмечен в Arabian Ranches (10,3%), Jumeirah Islands (9,1%), Dubai Hills Estate (9%), The Lakes (8,2%), Mudon (7,7%) и The Meadows (7,2%).

На первичном рынке России за первое полугодие 2021 года жилье подорожало на 17%. Такие данные ранее предоставил глава направлений первичной и загородной недвижимости «Авито» Дмитрий Алексеев.