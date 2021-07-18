Милохин похвастался физической формой на ринге

Москва, 18 июля. Популярный российский блогер и исполнитель Даня Милохин похвастался худощавой фигурой. Артист обнажился для тренировки на ринге перед боем с коллегой Артемом Бабичем.

Новый пост тиктокер посвятил не только своим тренировкам, но и демонстрации фигуры. На видео, которое было записано в спортивном зале, блогер в боксерских перчатках занимается с профессиональным наставником. Он заявил, что принимает вызов от коллеги по TikTok-хаусу и готов с ним сразиться на профессиональном уровне с соблюдением всех правил.

«Артур Бабич, я соглашаюсь на твой вызов, я принимаю твой вызов. Но бой будет по правилам смешанных единоборств», — сказал в камеру Милохин.

Фолловеры артиста остались в восторге от увиденного, некоторые удивились, насколько профессионально их кумир держится на боксерском ринге в перчатках. Практически все поклонники отметили, что с нетерпением ждут поединка между звездами интернета.

«Данечка, выглядите прекрасно. Спасибо, что похвастались такой красотой!»; «Очень жду скорее этот бой. Я уверена, будет прям пушка»; «Когда уже подеретесь? Буду болеть за Даню!» — отметили фанатки артиста.

Худобу тиктокера ранее подчеркнула и блогер Настя Ивлеева. На премьере фильма «Блогеры и дороги» известная ведущая подняла на руки Даню Милохина, демонстрируя свою физическую силу.