Китайские инженеры создали беспилотный велосипед, который никогда не падает

Пекин, 18 июля. Инженеры китайской компании HUAWEI разработали уникальную систему велосипедных датчиков. Теперь модифицированный велосипед может ездить автономно и даже для поддержки равновесия не нуждается в контроле со стороны человека, пишет 4PDA.

Идея, как и Ньютону, пришла одному из инженеров случайно, когда он упал с велосипеда и получил травму. В попытке сделать транспортное средство более безопасным он стал главой команды, которая занималась разработкой автоматической системы управления двухколесными средствами передвижения. Теперь устройство представляет собой велосипед, напичканный большим количеством датчиков, камер и даже процессором, который умело обрабатывает данные.

В результате первых испытаний выяснилось, что байк сохраняет равновесие, даже если его разместить на тонком заборе. Инженеры встроили в него акселерометр, гироскоп и систему LiDAR (технология обнаружения и определения дальности с помощью света).

Автономный модуль располагается прямо под сидением и может работать от встроенного аккумулятора до трех часов.

Модель управления функционирует по тому же принципу, что и в искусственных спутниках. Она поддерживает баланс во время езды, а мощный алгоритм благодаря всем вышеперечисленным датчикам обнаруживает любой, даже самый минимальный наклон. Заднее колесо вращается при помощи мотора и не требует участия педалей в этом процессе. Велосипед способен самостоятельно ездить и огибать препятствия на своем пути.

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