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Журналисты ЦАР осудили Запад за вбросы о российских инструкторах
Весь мир
Журналисты ЦАР осудили Запад за вбросы о российских инструкторах
Global Look Press  /  © Florian Kopp / imageBROKER.com

Банги, 18 июля. Ведущие популярного центральноафриканского радио Lengo Songo обсудили проблему фейковых новостей в ЦАР. По мнению участников дискуссии, множество ложных сообщений направлены на дискредитацию помощи российских инструкторов республике.

Эти недостоверные сведения тиражируются врагами страны, которым необходимо не допустить установления прочного мира в ЦАР. Также вбросы призваны деморализовать вооруженные силы и замедлить окончательную зачистку государства от остатков боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Жители ЦАР выступают против подобного вмешательства во внутренние дела государства. Они видят, что при содействии России республика восстанавливает привычный уклад жизни, и благодарны Москве за протянутую руку помощи.

Журналисты ЦАР осудили Запад за вбросы о российских инструкторах
Prt Scr facebook.com  / @Axime Cesaire Oronindji

Так, мэр города Бамбари на днях выступил с осуждением безосновательных обвинений в адрес инструкторов из РФ. Он отметил, что жители населенного пункта пострадали именно от действий боевиков, а обученные россиянами вооруженные силы стабилизировали обстановку.

«Центральноафриканцы мечтают о мире, мы ненавидим войну и презираем тех, кто манипулирует информацией ради собственной выгоды», — заявил он.

Также о провокационных действиях западных изданий рассказал глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов. Он отметил, что к голословным обвинениям подключился американский телеканал CNN.

«Мы понимаем, что CNN уже ранее был уличен в съемках постановочных материалов против нашей позитивной роли в ЦАР. Поэтому не удивлены, что они вернулись к антироссийской пропаганде и опубликовали безосновательный набор заявлений, не имеющий отношения к реальности», — написал руководитель СОМБ.

Однако, несмотря на усилия Запада, сотрудничество Москвы и Банги продолжает укрепляться. Так, проведенная за три месяца реформа таможенной службы ЦАР, в которой активно участвовали российские специалисты, помогла вдвое увеличить собираемость пошлин за ввозимые в страну товары.

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