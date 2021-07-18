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Норвежские аналитики оценили уровень мировых запасов нефти

  /   Обновлено: 18 июля 2021 15:28
Экономика
Норвежские аналитики оценили уровень мировых запасов нефти
Global Look Press  /  Jim West / imageBROKER.com

Осло, 18 июля. Независимое аналитическое агентство Rystad Energy изучило динамику общих извлекаемых запасов черного золота.

Глобальных нефтяных резервов стало меньше на 178 млрд баррелей в начале 2021 года. К такому выводу пришли исследователи из Rystad Energy, пересмотрев оценки извлекаемых запасов в сторону уменьшения.

Согласно итогам анализа, в начале прошлого года нефтяные ресурсы достигали 1,903 млрд баррелей, однако уже в начале этого года их объем упал до 1725 млрд баррелей. Об этом пишет «Красная Весна».

Техническая возможность работы присутствует с объемом в 1300 млрд баррелей нефти, которые можно будет использовать до 2100 года, полагают специалисты. Рентабельность при этом будет присутствовать в случае стоимости нефти в 50 долларов за «бочку».

Вывод норвежцев гласит, что в случае фактической реализации данного сценария уровень глобальной нефтедобычи и СПГ снизится и составит меньше 50 млн баррелей в сутки к середине столетия.

Эксперты ФБА «Экономика сегодня» полагают, что энергоноситель может подскочить в цене до 100 долларов за баррель уже в следующем году.

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прогноз Rystad Energy мировые запасы нефти
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