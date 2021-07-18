Норвежские аналитики оценили уровень мировых запасов нефти

Осло, 18 июля. Независимое аналитическое агентство Rystad Energy изучило динамику общих извлекаемых запасов черного золота.

Глобальных нефтяных резервов стало меньше на 178 млрд баррелей в начале 2021 года. К такому выводу пришли исследователи из Rystad Energy, пересмотрев оценки извлекаемых запасов в сторону уменьшения.

Согласно итогам анализа, в начале прошлого года нефтяные ресурсы достигали 1,903 млрд баррелей, однако уже в начале этого года их объем упал до 1725 млрд баррелей. Об этом пишет «Красная Весна».

Техническая возможность работы присутствует с объемом в 1300 млрд баррелей нефти, которые можно будет использовать до 2100 года, полагают специалисты. Рентабельность при этом будет присутствовать в случае стоимости нефти в 50 долларов за «бочку».

Вывод норвежцев гласит, что в случае фактической реализации данного сценария уровень глобальной нефтедобычи и СПГ снизится и составит меньше 50 млн баррелей в сутки к середине столетия.

Эксперты ФБА «Экономика сегодня» полагают, что энергоноситель может подскочить в цене до 100 долларов за баррель уже в следующем году.