Захарова рассказала о выполнении резолюции СБ ООН в диалоге с талибами

Москва, 18 июля. Россия придерживается резолюции СБ ООН, когда ведет диалог с талибами (движение является террористическим и запрещено в РФ), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Движение заявлено в качестве одной из сторон в межафганских переговорах, пояснила дипломат. Таким образом, Москва выполняет это решение, подчеркнула она.

Ранее военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин рассказал, почему Россия не отправляет миротворцев в Афганистан. По его мнению, решение Москвы связано с печальным опытом страны в прошлом.