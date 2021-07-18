Запасы донского рака сокращаются из-за браконьерства и загрязнения вод

Ростов-на-дону, 18 июля. Запасы главного донского деликатеса сокращаются значительными темпами, всему виной загрязнения водоемов и промысел браконьеров. Об этом сообщает областное Минприроды в новом выпуске «Экологического вестника Дона».

По данным специалистов управления, за 4 года промысловые запасы рака сократились на 17 тонн. Сейчас основной улов составляют 10-сантиметровые раки, а особи более 14 сантиметров встречаются крайне редко.

Сокращение ракового поголовья Министерство природных ресурсов региона связывает в первую очередь с обмелением и заиливанием водоемов. Единственные места, где в дикой природе сохраняется стабильное поголовье донского рака, остаются традиционно Веселовское водохранилище и Манычский каскад водохранилищ.

В управлении природных ресурсов уверены, что проблему можно решить и снижением уровня браконьерства. Также важно улучшить среду обитания для этих членистоногих.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовском зоопарке родились четыре малыша гуанако — два мальчика и две девочки. Этих животных часто путают с ламами, однако это не совсем так. Потому что лам можно назвать одомашненными гуанако.