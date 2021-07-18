Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 17:49
17:49
Весь мир
Суданский эксперт предложил изучить разработки российских институтов по плотине Хидасэ
17:48
Общество
Блогер рассказал о плюсах отдыха в Геленджике для туристов с детьми
17:45
Политика
Меркель призвала быстрее реализовывать политику по борьбе с изменением климата
17:42
Общество
В Дагестане завершаются съемки фильма с Даниилом Страховым и Екатериной Гусевой
17:40
Политика
Подписчики TikTok-звезды возненавидели ее за разговор с Трампом
17:38
Видео
Меркель посетила зону бедствия ФРГ. События дня
17:37
Общество
Нейросеть научилась бесконечно улучшать картинки низкого качества
17:37
Весь мир
Сомали отклонило предложение Африканского союза расширить роль миссии АМИСОМ
17:36
Происшествия
«Команда 29» объявила о прекращении работы после блокировки сайта
17:35
Общество
Запасы донского рака сокращаются из-за браконьерства и загрязнения вод
Все новости

Запасы донского рака сокращаются из-за браконьерства и загрязнения вод
Общество
Запасы донского рака сокращаются из-за браконьерства и загрязнения вод
pixabay.com  / 

Ростов-на-дону, 18 июля. Запасы главного донского деликатеса сокращаются значительными темпами, всему виной загрязнения водоемов и промысел браконьеров. Об этом сообщает областное Минприроды в новом выпуске «Экологического вестника Дона».

По данным специалистов управления, за 4 года промысловые запасы рака сократились на 17 тонн. Сейчас основной улов составляют 10-сантиметровые раки, а особи более 14 сантиметров встречаются крайне редко.

Сокращение ракового поголовья Министерство природных ресурсов региона связывает в первую очередь с обмелением и заиливанием водоемов. Единственные места, где в дикой природе сохраняется стабильное поголовье донского рака, остаются традиционно Веселовское водохранилище и Манычский каскад водохранилищ.

В управлении природных ресурсов уверены, что проблему можно решить и снижением уровня браконьерства. Также важно улучшить среду обитания для этих членистоногих.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовском зоопарке родились четыре малыша гуанако — два мальчика и две девочки. Этих животных часто путают с ламами, однако это не совсем так. Потому что лам можно назвать одомашненными гуанако.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Запасы донского рака сокращаются из-за браконьерства и загрязнения вод
минприроды ростов на дону донской рак
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru