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Китайцы намекнули Украине, что пора самостоятельно решать свои проблемы
Политика
Китайцы намекнули Украине, что пора самостоятельно решать свои проблемы
Федеральное агентство новостей

Пекин, 18 июля. Жители Китая ответили украинскому политику на призыв помочь разобраться с Россией. Читатели местных СМИ высказались об этом в Сети.

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выступил с громким заявлением. Политик заявил, что если Запад принудит Киев выполнять Минские соглашения, страна развернется к Китаю. Арестович надеется на поддержку Пекина в борьбе с Россией.

Пользователи Сети бурно отреагировали на такие слова. По мнению некоторых пользователей, Украине пора самостоятельно решать свои проблемы. Китайцы ознакомились с соответствующей публикацией в издании Sohu и ответили Арестовичу.

«Украина, знаете ли вы, что в Китае есть поговорка: мужчины должны быть самостоятельными?» — намекнул один из комментаторов.

Другой пользователь выразил готовность помочь Киеву. Однако лишь для того, чтобы Украина и РФ сосуществовали в дружбе.

«Считаете нас запасным колесом?» — приводит слова возмущенного китайца «ПолитРоссия».

Бывший депутат Рады Евгений Мураев ранее описал сценарий развала Украины. Политик отметил, что кризис может выплеснуться на улицу в виде массовых протестов уже осенью.

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