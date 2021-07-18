Китайцы намекнули Украине, что пора самостоятельно решать свои проблемы

Пекин, 18 июля. Жители Китая ответили украинскому политику на призыв помочь разобраться с Россией. Читатели местных СМИ высказались об этом в Сети.

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выступил с громким заявлением. Политик заявил, что если Запад принудит Киев выполнять Минские соглашения, страна развернется к Китаю. Арестович надеется на поддержку Пекина в борьбе с Россией.

Пользователи Сети бурно отреагировали на такие слова. По мнению некоторых пользователей, Украине пора самостоятельно решать свои проблемы. Китайцы ознакомились с соответствующей публикацией в издании Sohu и ответили Арестовичу.

«Украина, знаете ли вы, что в Китае есть поговорка: мужчины должны быть самостоятельными?» — намекнул один из комментаторов.

Другой пользователь выразил готовность помочь Киеву. Однако лишь для того, чтобы Украина и РФ сосуществовали в дружбе.

«Считаете нас запасным колесом?» — приводит слова возмущенного китайца «ПолитРоссия».

Бывший депутат Рады Евгений Мураев ранее описал сценарий развала Украины. Политик отметил, что кризис может выплеснуться на улицу в виде массовых протестов уже осенью.