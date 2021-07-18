Правительство РФ профинансирует строительство и реконструкцию дорог в регионах

Москва, 18 июля. Государство выделит более 3,3 млрд рублей на возведение и реконструкцию дорог в российских регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно предоставленной информации, примерно 3 млрд рублей будет направлено на мероприятия в рамках первого этапа возведения широтной скоростной автомагистрали в Петербурге. Реконструкцию дорожной сети в городе Тынде (Амурская область) профинансируют в размере 250 млн рублей, обновление моста через реку Щелкан (Волгоградская область) — на 41 млн рублей, передает ТАСС.

На ремонт дорог в Суздале (Владимирская область) выделят 54 млн рублей. Поддержание дорожной инфраструктуры и расширение являются одним из приоритетных направлений правительства. На опережающее возведение и реконструкцию объектов направлено более 160 млрд рублей в текущем году.

Согласно поручению президента страны Владимира Путина, власти должны представить доклад о выделении дополнительных денежных средств на ремонт дорог и развитие общественного транспорта до 1 августа текущего года.