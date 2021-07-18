Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 16:16
16:16
Шоу-бизнес
Сергею Пенкину пришлось сдавать квартиру во время пандемии
16:14
Общество
Расход воды на полив растений в Петербурге увеличили на 20% из-за жары
16:12
Происшествия
Прокуратура предложила ужесточить обвинение девушке, сбившей детей в Москве
16:11
Общество
Экскурсионный двухэтажный поезд впервые проедет через Алтайский край
16:10
Общество
Азовское море обошло Черное по температуре воды и прогрелось до +29 градусов
16:08
Общество
Диетолог Елена Соломатина рассказала, как действенно убрать лишний жир с живота
16:00
Общество
Вассерман рассказал, почему усилилась наркотизация населения в период пандемии
15:59
Происшествия
Два дополнительных самолета Бе-200 вылетели в Якутию для тушения пожаров
15:55
Общество
Названы три признака рака кишечника, которые возникают после еды
15:55
Происшествия
Три человека отравились угарным газом на фестивале кантри-музыки в Мичигане
Все новости

Правительство РФ профинансирует строительство и реконструкцию дорог в регионах
Экономика
Правительство РФ профинансирует строительство и реконструкцию дорог в регионах
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленобласти

Москва, 18 июля. Государство выделит более 3,3 млрд рублей на возведение и реконструкцию дорог в российских регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно предоставленной информации, примерно 3 млрд рублей будет направлено на мероприятия в рамках первого этапа возведения широтной скоростной автомагистрали в Петербурге. Реконструкцию дорожной сети в городе Тынде (Амурская область) профинансируют в размере 250 млн рублей, обновление моста через реку Щелкан (Волгоградская область) — на 41 млн рублей, передает ТАСС.

На ремонт дорог в Суздале (Владимирская область) выделят 54 млн рублей. Поддержание дорожной инфраструктуры и расширение являются одним из приоритетных направлений правительства. На опережающее возведение и реконструкцию объектов направлено более 160 млрд рублей в текущем году.

Согласно поручению президента страны Владимира Путина, власти должны представить доклад о выделении дополнительных денежных средств на ремонт дорог и развитие общественного транспорта до 1 августа текущего года.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Правительство РФ профинансирует строительство и реконструкцию дорог в регионах
дороги реконструкция финансирование
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru